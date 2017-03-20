Десять советов для сохранения брака от разведенного мужчины

Никогда не прекращайте ухаживать. Никогда не принимайте вашу жену как должное. Она — самое важное и священное сокровище, которое вам когда-либо приходилось оберегать и лелеять. Она выбрала вас. Не забывайте об этом и не ленитесь в своей любви.

Защитите собственное сердце. Принимайте себя целиком и полностью, открыто любите мир, но оставьте укромное место в своем сердце для человека, которого любите, и туда никто не должен входит, кроме вашей жены. Будьте готовы всегда принять ее.

Влюбляйтесь снова и снова. Вы будете постоянно меняться. И вам придется каждый раз выбирать друг друга заново. Всегда сражайтесь, чтобы завоевать ее любовь, как и во времена, когда вы ухаживали за ней.

Всегда находите в ней лучшее. Сосредоточьтесь только на том, что вы любите. Если вы зациклены на том, что вас беспокоит, ваши негативные чувства будут преумножаться. Наблюдайте в ней только положительные качества и тогда ваша любовь возрастет.

Вы не можете изменить или исправить ее. Ваша задача — любить ее такой, какая она есть, не ожидая, что она когда-нибудь изменится. И если она изменится, полюбите то, чем она станет.

Отвечайте за свои эмоции. Вы несете ответственность за то, чтобы найти собственное счастье, и благодаря этому ваша радость перерастет в отношения и любовь.

Присутствуйте. Подарите ей не только свое время, но и внимание. Делайте все, что нужно, чтобы очистить свою голову, чтобы быть только с ней.

Позвольте своей женщине … просто быть. Когда она грустит или расстроена, ваша задача заключается не в том, чтобы исправить причину этого, ваша работа — дать ей понять, что все в порядке. Дайте понять, что вы ее услышали и что вы — та опорой, на которую всегда можно положиться.

Дурачьтесь. Не принимай себя слишком всерьез. Смейтесь и заставляйте ее смеяться. Смех все упрощает.

Будьте готовы взять ее сексуально. Пусть ваше мужское присутствие и сила сокрушит и поглотит ее, проникая в самые потаенные уголки ее души. Пусть она растворится в своей женской мягкости, полностью доверяя тебе.