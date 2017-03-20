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Существует три типа порнозрителей, но только один из них — здоровый

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Секс. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Исследование, опубликованное в «Журнале сексуальной медицины», показало, что порнозрители делятся на три категории: рекреационные, компульсивные и подверженные риску.

При этом исследование заключило, что лишь рекреационные пользователи считаются здоровыми потребителями порно. Как правило, они менее компульсивны, менее склонны избегать своих проблем и более удовлетворены жизнью в целом, пишет Soulpost.ru.

Рекреационные пользователи сообщили о более высоком сексуальном удовлетворении и более низком уровне сексуальной компульсивности, избегания секса и различных дисфункций, тогда как пользователи с компульсивным профилем выявили более низкую удовлетворенность сексом и дисфункцию, а также более высокую сексуальную компульсивность и избегание секса.

Подверженные риску порнолюбители были сексуально менее удовлетворены и сообщили о меньшей сексуальной компульсивности, более развитой сексуальной дисфункции и уклонении от интимной связи.

Большая часть женщин и пар вошли в рекреационную группу, в то время как одинокие порнозрители были в группе риска, а мужчины чаще оказывались в компульсивной группе.

Вывод очевиден: среди женщин, которые любят порно, чаще попадаются здоровые и открытые личности.

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