В эфире популярного американского шоу пятилетнему мальчику показали флаг Эстонии. Смотрите, что из этого вышло!

«The Ellen DeGeneres Show» – популярное в Америке телевизионное ток-шоу, ведет которое комедийная актриса Эллен Дедженерес. Эллен известна своим чувством юмора, танцами, тем, что любит дарить подарки, приглашать необычных гостей и пугать знаменитостей. Очередным гостем программы стал пятилетний Нейт. Удивительно, что мальчик знает флаги абсолютно всех стран, даже тех, которые находятся на другом конце света от его родины.

Ведущая телешоу решила подловить мальчика, увлекающегося географией, и показала ему эстонский флаг. А он, к удивлению публики, запросто угадал страну, которой сине-черно-белый триколор принадлежит. Готовы поспорить, что редкий взрослый американец знает цвета эстонского флага.

Разумеется, Нейту в эфире были предложены разные задания, а еще ведущая попросила маленького умника объяснить, почему он нарисовал в Антарктике пингвина, а вот в России - не кого иного, как Трампа.

Смотрите видео! Мы посмеялись от души, ведь маленький Нейт, бесспорно, просто прелесть!