Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

В эфире популярного американского шоу пятилетнему мальчику показали флаг Эстонии. Смотрите, что из этого вышло!

Светлана Карабут
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: YouTube kuvatõmmis

Гостем «The Ellen DeGeneres Show» стал пятилетний мальчик с большим кругозором. Способности маленького Нейта привели зрителей в восторг.

«The Ellen DeGeneres Show» – популярное в Америке телевизионное ток-шоу, ведет которое комедийная актриса Эллен Дедженерес. Эллен известна своим чувством юмора, танцами, тем, что любит дарить подарки, приглашать необычных гостей и пугать знаменитостей. Очередным гостем программы стал пятилетний Нейт. Удивительно, что мальчик знает флаги абсолютно всех стран, даже тех, которые находятся на другом конце света от его родины.

Ведущая телешоу решила подловить мальчика, увлекающегося географией, и показала ему эстонский флаг. А он, к удивлению публики, запросто угадал страну, которой сине-черно-белый триколор принадлежит. Готовы поспорить, что редкий взрослый американец знает цвета эстонского флага.

Разумеется, Нейту в эфире были предложены разные задания, а еще ведущая попросила маленького умника объяснить, почему он нарисовал в Антарктике пингвина, а вот в России - не кого иного, как Трампа.

Смотрите видео! Мы посмеялись от души, ведь маленький Нейт, бесспорно, просто прелесть!

Наверх