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Президент Керсти Кальюлайд во второй раз стала бабушкой

Поздравляем!

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ФОТО: Sander Ilvest

В тот момент, когда Керсти Кальюлайд встречала гостей на балу в честь Дня независимости Эстонии, все ее мысли, по всей видимости, были заняты дочерью и ее новорожденным сыном.

Дело в том, что дочь президента Эстонии 27-летняя Илья Мярдал за два дня до торжественного приема, 22 февраля, родила второго ребенка.

Напомним, что 47-летняя Керсти Кальюлайд уже бабушка очаровательной девчушки, а теперь в семье президента пришла пора скупать в магазинах детскую одежду голубых тонов, передает Kroonika.

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