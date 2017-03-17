Президент Керсти Кальюлайд во второй раз стала бабушкой
Поздравляем!
17. март 2017 10:20
В тот момент, когда Керсти Кальюлайд встречала гостей на балу в честь Дня независимости Эстонии, все ее мысли, по всей видимости, были заняты дочерью и ее новорожденным сыном.
Дело в том, что дочь президента Эстонии 27-летняя Илья Мярдал за два дня до торжественного приема, 22 февраля, родила второго ребенка.
Напомним, что 47-летняя Керсти Кальюлайд уже бабушка очаровательной девчушки, а теперь в семье президента пришла пора скупать в магазинах детскую одежду голубых тонов, передает Kroonika.