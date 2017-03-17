Президент Керсти Кальюлайд во второй раз стала бабушкой

Дело в том, что дочь президента Эстонии 27-летняя Илья Мярдал за два дня до торжественного приема, 22 февраля, родила второго ребенка.

Напомним, что 47-летняя Керсти Кальюлайд уже бабушка очаровательной девчушки, а теперь в семье президента пришла пора скупать в магазинах детскую одежду голубых тонов, передает Kroonika.