Фото папарацци: жену Абрамовича застукали в объятиях родственника Трампа

Иностранные папарацци все чаще стали замечать, что Жукова выходит в свет с кем угодно, но только не с супругом. Фотографы уже неоднократно снимали ее с разными мужчинами.

Постоянным спутником Дарьи на праздниках и тусовках является нью-йоркский журналист Дерек Бласберг. Еще жена Абрамовича не так давно попала в объективы репортеров во время ужина с галеристом и арт-дилером Вито Шнабелем. Молодой человек гладил по волосам Жукову, а она лежала на его плече и беззаботно смеялась.

Теперь же супруга миллиардера сходила в дорогой ресторан с родным братом мужа Иванки Трамп — 31-летним Джошуа Кушнером. Светские сплетники поговаривают, что он уже пять лет состоит в отношениях с супермоделью Карли Клосс.

Жукова и Кушнер встретились в японском заведении в нью-йоркском районе Сохо. По информации иностранных СМИ, внимательно следящих за жизнью Дарьи, она приехала в ресторан на такси. Охранников при ней не было.

Кушнер пришел есть суши раньше Даши и попросил посадить его за дальний стол в темном помещении, подальше от зевак. На выходе из ресторана Жукову и Кушнеру подстерегли папарацци. Они запечатлели, как Джошуа крепко обнял Дашу на прощание и проводил до такси.

Как сообщает сайт DailyMail.com, родной брат мужа Иванки Трамп слывет одним из самых завидных женихов в США. Джошуа является отпрыском миллиардера Чарльза Кушнера. Во времена учебы в Гарварде наследник предпринимателя заинтересовался IT-технологиями. Создав онлайн-бизнес, он заработал первый капитал. Деньги Джошуа удачно инвестировал в Instagram и Spotify.

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