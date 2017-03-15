55-летняя Екатерина Андреева похвасталась фигурой

Екатерина Андреева уже двадцать лет ведет программу "Время" на первом канале. И, кажется, за эти годы внешне она совсем не изменилась. Хотя – и это невероятно! – ей уже 55 лет. Недаром же она неоднократно была признана самой красивой и популярной ведущей телевидения в России, пишут Dni.ru.

Но интересно, как выглядит Андреева, когда камера выключается? Благодаря ее аккаунту в социальной сети поклонники могут регулярно видеть Екатерину и без привычного глянца – прически, макияжа, подобранного стилистом костюма. Сегодня телеведущая отдыхает на Мальдивских островах и регулярно радует поклонников снимками с побережья Индийского океана. На свежей фотографии она запечатлена на белоснежной яхте в компании местных инструкторов по дайвингу.

"Инопланетян вызывали? Так они уже здесь. Антенну к голове подключили, знакомиться с землянами собирались", – не без иронии подписала снимок звезда "Первого канала". "Даже в гидрокостюме прекрасна", "Красавица в любом виде!", "Всегда считала Вас "сухарем", пока не подписалась на вас! Столько позитива и энергии!", "Невероятная красотка", – восторгаются в комментария поклонники.

Надо заметить, что Екатерина Андреева умеет хорошо проводить время. Она занимается йогой, боксом, лежит в барокамере с чистым кислородом. И всегда излучает позитив и хорошее настроение.