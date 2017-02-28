Решение суда: вот какие меры применили к жене Караченцова за аварию в пьяном виде

После ДТП, в котором пострадал Караченцов, в крови женщины нашли алкоголь. «Мировой судья признал Людмилу Поргину виновной по статье „Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовное деяние“», — уточнила пресс-секретарь суда.

В конце февраля артист попал в больницу после автомобильной аварии с двумя машинами в Щелковском районе Московской области. ДТП произошло в тот же день, что и 12 лет назад. Тогда, в ночь на 28 февраля 2005 года, управляемая Караченцовым машина врезалась в столб на Мичуринском проспекте в столице. Он получил серьезную черепно-мозговую травму.