Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа

Дело в том, что древние греки считали, что чем умнее человек, тем меньше его детородный орган. Если же у мужчины был крупный половой орган, то, по мнению европейских мудрецов, это свидетельствовало о примитивности разума человека и желании предаваться первобытным инстинктам, пишет Neformat.co.ua.