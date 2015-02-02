Дело в том, что древние греки считали, что чем умнее человек, тем меньше его детородный орган. Если же у мужчины был крупный половой орган, то, по мнению европейских мудрецов, это свидетельствовало о примитивности разума человека и желании предаваться первобытным инстинктам, пишет Neformat.co.ua.
Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа
Ученые поведали о связи между уровнем интеллекта мужчин и размерами их достоинства. Проанализировав данные из истории Древней Греции, специалисты отметили, что на статуях богов размер полового органа невнушительных размеров, и этому есть логичное объяснение.