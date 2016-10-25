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Эдгар Гергель: Россия подозрительно тихо себя ведет1

Эдгар Гергель
Эдгар Гергель
Главный редактор Limon.ee
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Как-то в этом году Россию и «Первый канал» больше волнует судьба Дианы Шурыгиной, скандально известной участницы шоу «Пусть говорят», чем артист, который представит огромную страну на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

Ровно через два месяца артист вместе со своей командой должен будет собрать чемоданы и уехать из России на Украину, чтобы во втором полуфинале достойно выступить и удивить Европу. Если повезет, звезду ждет и финал. Но в этот раз Россия подозрительно тихо себя ведет. Сначала сообщалось, что артист для конкурса будет выбран уже в январе, тогда СМИ начали спекуляции по поводу достойного кандидата – Александра Панайотова. Все наперебой писали, что точно поедет он. Потом выяснилось, что эта информация непроверенная  кандидатов больше, чем один Панайотов, который, кстати, на днях сам опроверг эту информацию. Артист сказал, что на конкурс не едет, и призывает Россию отказаться от участия. На удивление, против «Евровидения» в этом году и поп-король российской эстрады – Филипп Киркоров.

Большинство стран уже определились и с песней, и с артистом для песенного конкурса, и начали подготовку шоу, пиар и интенсивные репетиции. Россия, к сожалению, пока не назвала даже артиста который представит страну на «Евровидении». Обещали объявить в первых числах марта. Сегодня уже седьмое. Есть еще несколько государств, которые затягивают с выбором артиста. Но, например, прибалтийская Литва сообщит о своем выборе 11 марта. Когда это сделает Россия – пока неизвестно. И сделает ли вообще? В этом году подозрительное молчание. Но на данный момент об отказе от конкурса наш восточный сосед не сообщал. Поэтому, надеемся, что Россию представит в этом году кто-то, кого очень хотят видеть пользователи соцсетей. Сейчас наибольший успех у Елены Темниковой. Не исключено, что либо Темникова, либо Нюша представят Россию на «Евровидении». Этим конкурсов в России занимается «Первый канал». Надеемся, что после пятого выпуска о Диане Шурыгиной они всё же найдут время и объявят артиста и песню.

Мне кажется, что если в течение этой недели Россия не объявит участника «Евровидения», то есть шанс того, что в этом году страна откажется от участия… но это лишь мое мнение. Ждем и желаем удачи артистам.

Кого вы хотели бы видеть на «Евровидении-2017» от России? Пишите своих любимых артистов в комментариях. Залогиньтесь через Facebook или Twitter и оставьте комментарий. Это займет несколько секунд.

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