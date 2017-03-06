Ни за что не догадаетесь! Вот для чего королева Великобритании всегда носит с собой сумочку

Сегодня AdMe.ru приоткроет завесу этой маленькой королевской тайны.

Фото: Scanpix/PA Images

По словам королевского биографа Салли Беделл Смит, в сумочке королева всегда держит зеркало, помаду, ручку, несколько мятных леденцов и очки для чтения. А по воскресеньям она берет с собой несколько аккуратно сложенных купюр для церковных подношений.

Фото: Scanpix/PA Images

Но чаще всего аксессуар Ее Величества используется как своеобразный индикатор: королева передает сигналы персоналу о желании покинуть то или иное официальное мероприятие.

Если во время разговора королева перекладывает сумочку из одной руки в другую, то для персонала это означает, что она готова завершить текущий разговор. Однако вы даже не заметите этот жест — настолько тактично они все сделают. Например, кто-то подойдет и скажет: «Сэр, Архиепископ Кентерберийский очень хотел бы встретиться с вами».

Фото: Scanpix/PA Images

Если королева кладет сумочку на стол во время обеда, это означает, что она хочет, чтобы данное мероприятие закончилось в течение следующих пяти минут.

Кладя сумку на пол, Ее Величество показывает, что вовсе не получает удовольствия от разговора и хочет, чтобы ее выручила придворная дама.

Фото: Scanpix/AFP

Но самым драматическим жестом является кручение кольца: этот жест говорит о том, что персонал должен немедленно «спасать» Ее Величество.

Будем надеяться, если вам посчастливится попасть на аудиенцию к самой королеве Англии, Ее Величество останется довольной и не будет торопиться закончить встречу.