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Вот это красотка! В Сети рассекретили новую девушку Дмитрия Тарасова

Limon.ee
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Пользователи социальной сети Instagram рассекретили роман модели Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова. Подтвердить связь красавицы и бывшего мужа Ольги Бузовой удалось с помощью анализа комментариев в интернете, пишет Дни.ру.

Поклонники Дмитрия Тарасова, которые следят за его личной жизнью после развода с певицей Ольгой Бузовой, давно подозревали, что футболист встречается с Анастасией Костенко. Теперь же хитрым пользователям Сети удалось найти этому косвенное подтверждение.

Как оказалось, модель ставит отметку "мне нравится" под комментариями про их отношения в социальной сети. Например, Костенко пришлись по душе следующие высказывания: "Такая красивая ты у Димки, хочется поскорее вас увидеть" и "Вы лучшая! Разумные люди все видят и все понимают, мы за тебя и за Диму". Такую реакцию многие расценили как подтверждение того, что между Тарасовым и моделью действительно что-то есть.

 

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"Значит не врал Дима, когда говорил, что больше не будет выставлять любовь напоказ. Тогда, с Олей, семьи не сложилось – она все хотела на публику. А эта молчит, к своим годам понимает, что счастье любит тишину", – цитирует "Стархит" одного из пользователей социальной сети.

 

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Напомним, новую сожительницу Тарасова можно рассмотреть на видео, опубликованном на YouTube. Сложно с уверенностью сказать, что именно Костенко мелькает в кадре, но девушка, которая живет вместе с футболистом, действительно на нее похожа.

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