Вот это красотка! В Сети рассекретили новую девушку Дмитрия Тарасова

Поклонники Дмитрия Тарасова, которые следят за его личной жизнью после развода с певицей Ольгой Бузовой, давно подозревали, что футболист встречается с Анастасией Костенко. Теперь же хитрым пользователям Сети удалось найти этому косвенное подтверждение.

Как оказалось, модель ставит отметку "мне нравится" под комментариями про их отношения в социальной сети. Например, Костенко пришлись по душе следующие высказывания: "Такая красивая ты у Димки, хочется поскорее вас увидеть" и "Вы лучшая! Разумные люди все видят и все понимают, мы за тебя и за Диму". Такую реакцию многие расценили как подтверждение того, что между Тарасовым и моделью действительно что-то есть.

A post shared by Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) on Feb 25, 2017 at 8:48am PST

"Значит не врал Дима, когда говорил, что больше не будет выставлять любовь напоказ. Тогда, с Олей, семьи не сложилось – она все хотела на публику. А эта молчит, к своим годам понимает, что счастье любит тишину", – цитирует "Стархит" одного из пользователей социальной сети.

A post shared by Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) on Dec 30, 2016 at 9:14am PST

Напомним, новую сожительницу Тарасова можно рассмотреть на видео, опубликованном на YouTube. Сложно с уверенностью сказать, что именно Костенко мелькает в кадре, но девушка, которая живет вместе с футболистом, действительно на нее похожа.