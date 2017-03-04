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Что думают об эстонской песне для «Евровидения» за рубежом: старье, привет из 80-х, Modern Talking

Limon.ee
Limon.ee
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По мнению многих зарубежных фанатов конкурса «Евровидение», песня «Verona», с которой Лаура и Койт Томе представят Эстонию в Киеве уже в мае, звучит старомодно, пишет Elu24.

Мы выбрали самые интересные комментарии, опубликованные в блоге Wiwibloggs на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях. 

Robyn G.: Очень интересная победа. Песня «Verona» стала победителем первого народного голосования и финала, но по результатам голосования жюри, была только шестой. Выглядит как предостережение – если она не впечатлила жюри (Robyn G. отмечает важность того, что жюри Eesti Laul было многонациональным – Прим. ред.), то чего стоит ждать от выступления в Киеве? Тем не менее, мне очень нравится эта песня, она – один из моих фаворитов в этом году.

Richard H: «Verona» – отличная песня и может победить на «Евровидении»! Боготворю ее!

Bartosz: Песня нравится, но выступление было так себе. Смотря номер, я ощущал смущение. Вокал был совершенно неуверенный, но я верю, что к маю они это исправят. Я бы предпочел Керли, но эта песня тоже хороша.

#: Назад в восьмидесятые! Песня – ок, но в ней нет ничего нового и в целом она средненькая. Мне особенно не нравится голос Лауры, а вот Койта слушать приятно.

Steve: Очень красивая песня. Напоминает «A Travel To Romania» группы Ace of Base.

Colin: Вам знакомо это чувство, когда вы вроде бы удовлетворены и раздосадованы одновременно? Среди моих фаворитов «Verona» была на четвертом месте. На Керли и Расмуса у меня было больше надежд…

Bastian: Это совершенство! Не мог бы быть счастливее, ведь это мой любимый тип музыки. Нравится, что сейчас многие страны выбирают для «Евровидения» песни, которые звучат как привет из 80-х и 90-х.

#: Горжусь выбором соседнего государства! Хотел конечно, чтобы выиграла Керли, но жизнь продолжается… Только вот я совершенно не понял, что хотели сказать этим выступлением (очевидно, автор комментария имеет в виду голограммы на заднем плане во время исполнения песни на финале Eesti Laul – Прим. ред.).

Parvin F.: Веяния Modern Talking.

#: Двенадцать баллов от Чили! Не понимаю, почему песня многим не нравится… Керли была моим вторым вариантом, но ее финальное живое выступление было каким-то смятым, чего не скажешь о студийной версии песни. Эстония, как всегда, будет одним из моих фаворитов на «Евровидении».

#: Это совсем не хорошо… Мне казалось, что я слушаю Modern Talking. Так старомодно!

Music is life and love: Не верю, что у Эстонии нет ничего лучше… Были же крутые песни! Ноль баллов от Швеции!

Magdalena K.: Эстония, что вы делаете!? Эта песня – просто старье, напоминает репертуар Modern Talking и Саманты Фокс! У вас же были Расмус, Керли, Элина, Ариадне и много других хороших исполнителей! Эстония выбрала самый худший вариант. Это видимо новый европейский тренд – выбирать для конкурса «дешевые» песни.  

Edu G.: «Verona» победила! Несравненные певцы и отличная композиция! Надеюсь, они выйдут в финал «Евровидения», мы здесь, в Аргентине, будем держать за них кулачки!

Joaquin R.: Один из моих фаворитов на «Евровидении». Шлю поцелуи из Испании!

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