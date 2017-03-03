Ученые: и дешевый, и дорогой чай в пакетиках опасен для здоровья

Результаты исследований показали, что практически весь изученный ими чай содержит по меньшей мере четыре вида пестицидов. А в одном из сортов обнаружилось целых десять разновидностей этих вредных веществ. При этом их концентрация зашкаливает.

По данным немецких СМИ, в пяти из шести сортов чая выявлено содержание антрахинона. Это вещество, которым на плантациях отпугивают птиц, и пестициды для удобрений и роста продукта после заваривания пакетиков появились в пробирках ученых. Все потому, что в странах- производителях никто не следит за безопасностью выращивания чая. И пестициды там используют бесконтрольно.