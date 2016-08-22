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Семь признаков, что ваш ангел-хранитель пытается связаться с вами

Limon.ee
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Ангелы говорят с нами через знамения — учитесь их распознавать!

Ангелы — это духовные сущности, направляющие нас. Хотя они обитают на другом уровне реальности, они могут передавать нам свои направления через знамения, сны и знаки, передает Lifter.

Вокруг нас множество знаков, указывающих на присутствие ангелов. Возможно, сначала они покажутся вам незначительными случайностями, но когда высшие силы пытаются связаться с вами, знаки становятся все более заметными.

Эти знаки — символическое напоминание о любви и поддержке свыше.

Если вам нужно подтверждение, что вы приняли правильное решение, если у вас непростой период в жизни, если вам не хватает уверенности и сил, чтобы идти вперед, — ангелы пошлют вам знак, что они рядом и хранят вас.

Главное — научиться видеть эти знаки!

Вот самые распространенные:

1. Перья. Если на вашем пути попались перья, это один из ангельских знаков. Это напоминание о том, что ангелы рядом, что они любят и поддерживают вас. Поэтому перья — повод для радости!

2. Облака. Если вы увидите облако в форме ангела, это значит, что ваш ангел-хранитель хочет напомнить вам о своем присутствии.

3. Запахи. Если вы чувствуете чудесный сладкий запах, но не можете определить его источник, это значит, что ваш ангел близко.

4. Младенцы и животные. Если вы увидите, что младенец с улыбкой смотрит на потолок или восторженно смотрит как бы в никуда, это значит, что ангел-хранитель рядом. Малыши и животные чувствуют присутствие ангелов и расслабляются.

5. Музыка. Если вы услышите ангельское пение или необъяснимые звуки, это тоже может быть знаком от ангела-хранителя.

6. Монеты. Если вы постоянно находите монеты, это знак поддержки от вашего ангела-хранителя. Поэтому, найдя монетку, знайте: вы любимы, оберегаемы и наставляемы свыше.

7. Странные проблески света. Если вам попадаются сферы, необъяснимые проблески или вспышки света или цвета, это значит, что ваш ангел-хранитель близко.

В таком случае следует закрыть глаза, расслабиться и глубоко вдохнуть, потому что ангел несет вам исцеление, радость и омоложение.

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