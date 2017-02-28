В Сети появилось первое видео с Караченцовым после аварии

Видеозапись с пострадавшим в ДТП артистом опубликовал сайт телеканала "Звезда". В данный момент Караченцов проходит лечение, и к нему в палату зашли неизвестные девушки за автографом. Одна из них тайком сняла процесс общения на телефон.

Николай сидит на диване в своей палате и жестом дает понять, что готов подписать книгу для его поклонников.

По информации СМИ, медики оценивают состояние актера как стабильное и удовлетворительное. Накануне супруга Караченцова Людмила Поргина сообщила репортерам, что ее мужа скоро выпишут.

Еще СМИ выяснили, что в крови супруги Караченцова, которая была за рулем в момент ДТП, обнаружили алкоголь. Сообщается, что Людмила Поргина села за руль после поминок. По некоторым данным, именно 27 февраля супруги почтили память матери актрисы, а затем поехали в кино, но на сеанс не попали из-за аварии.

Напомним, вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил поклонников Николая, сообщив, что с ним "все нормально". За рулем находилась супруга Караченцова, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра.