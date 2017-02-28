Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

В Сети появилось первое видео с Караченцовым после аварии

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

В Сети появилось первое видео с Николаем Караченцовым после аварии. На лице знаменитого актера, который сейчас находится в больнице, заметен большой синяк, пишет Дни.ру.

Видеозапись с пострадавшим в ДТП артистом опубликовал сайт телеканала "Звезда". В данный момент Караченцов проходит лечение, и к нему в палату зашли неизвестные девушки за автографом. Одна из них тайком сняла процесс общения на телефон.

Николай сидит на диване в своей палате и жестом дает понять, что готов подписать книгу для его поклонников.

По информации СМИ, медики оценивают состояние актера как стабильное и удовлетворительное. Накануне супруга Караченцова Людмила Поргина сообщила репортерам, что ее мужа скоро выпишут.

Еще СМИ выяснили, что в крови супруги Караченцова, которая была за рулем в момент ДТП, обнаружили алкоголь. Сообщается, что Людмила Поргина села за руль после поминок. По некоторым данным, именно 27 февраля супруги почтили память матери актрисы, а затем поехали в кино, но на сеанс не попали из-за аварии.

Напомним, вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил поклонников Николая, сообщив, что с ним "все нормально". За рулем находилась супруга Караченцова, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАартиствидеовидеозаписьдтпзвездасостояниестолкновениесупругатравмы
По теме
Выяснились трагические подробности аварии, в которую попал Николай Караченцов

Выяснились трагические подробности аварии, в которую попал Николай Караченцов

СМИ выяснили причину алкогольного опьянения супруги актера Николая Караченцва. Людмила Поргина села за руль после того, как отметила годовщину смерти матери, передает Дни.ру. Виновная в аварии жена Караченцова пила алкоголь перед тем как сесть за руль

Виновная в аварии жена Караченцова пила алкоголь перед тем как сесть за руль 1

Появились неожиданные подробности по делу о ДТП, жертвой которого стал Николай Караченцов. Оказалось, жена артиста Людмила Поргина села за руль выпивши, передает Дни.ру.
Жену Караченцова назвали виновницей ДТП с участием актера

Жену Караченцова назвали виновницей ДТП с участием актера

Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина, находившаяся за рулем попавшего в ДТП в Щелковском районе Подмосковья автомобиля Toyota, нарушила правила дорожного движения перед столкновением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во вторник, 28 февраля. Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

Жена Караченцова рассказала о состоянии попавшего в аварию актера

Людмила Поргина рассказала о состоянии мужа, актера Николая Караченцова. Актриса выразмила надежду, что скоро заберет супруга домой. Актeр Николай Караченцов госпитализирован после аварии под Москвой

Актeр Николай Караченцов госпитализирован после аварии под Москвой 1

Авария произошла сегодня в Щелковском районе Подмосковья. Как сообщает Laif, автомобиль "Тойота-Хайлендер", в котором на пассажирском сиденье находился актeр Николай Караченцов, столкнулся с "газелью".  
Эксклюзив на Limon.ee
ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!
эксклюзив на Limon.ee
Смотри!
смотри!
эксклюзив!
смотри!
С днем рождения, Эстония!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:32
Думайте сами, решайте сами: таинственная находка заставила жителя Эстонии покраснеть от смущения (фото)
11:12
Пользователей Сети возмутило откровенное платье Иванки Трамп на выступлении отца. А что думаете вы?
10:54
Оксана Федорова рассказала о пластике
10:30
Смотри: похорошевшая Елена Кондулайнен закрутила роман с 41-летним актером
10:10
В Сети появилось первое видео с Караченцовым после аварии
09:45
Конфуз: у певицы Кэти Пэрри на попе треснуло платье (фото)
09:23
Приготовьтесь к радостным открытиям! Читайте гороскоп на 2 марта
09:20
Популярный порносайт раскрыл грязные тайны жителей Эстонии
20:19
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
17:55
Подчиняйтесь или доминируйте! БДСМ улучшает здоровье
17:40
Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?
17:10
Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)
16:55
Внимание! FARMI и LIMON.EE разыгрывают корзину молочных продуктов к 8 МАРТА
16:15
Вот как изменяется ваше тело, если вы долго не занимаетесь сексом (1)
15:59
Внимание! Мы разыгрываем билеты на детективную комедию «Мужской род, единственное число»
15:55
Выяснились трагические подробности аварии, в которую попал Николай Караченцов
15:35
Без срока годности: десять продуктов, которые никогда не портятся!
15:25
Какого цвета клубника? Интернет сводит с ума новая фотоиллюзия. А вы сможете правильно ответить?
15:10
Вау! Эстонская певица Элина Борн снялась полностью обнаженной (фото)
14:36
Ознакомьтесь с точным финансовым гороскопом на март 2017 года
Все новости
KrasotkaЦеликом
Напиток, который поможет тебе похудеть

Напиток, который поможет тебе похудеть

Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Выбираем имя малышу, рожденному в марте

Выбираем имя малышу, рожденному в марте

11:17
Ученые выяснили неожиданную причину низкого веса новорожденных
1. мар
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
1. мар
Невероятно: этот малыш может держать планку дольше тебя
1. мар
Видео: смотрите, как менялась африканская мода
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Популярный порносайт раскрыл грязные тайны жителей Эстонии
Конфуз: у певицы Кэти Пэрри на попе треснуло платье (фото)
В Сети появилось первое видео с Караченцовым после аварии
Вот как изменяется ваше тело, если вы долго не занимаетесь сексом(1)
Смотри: похорошевшая Елена Кондулайнен закрутила роман с 41-летним актером
Топ комментариев
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(59)
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фалоимитатором? (фото)(5)
А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара(3)
«Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин»: фрагмент концерта на «Первом канале» взорвал соцсети (видео)(3)
Анна Семенович рассказала об усыновлении ребенка
CмотриЦеликом
Это случайно не ваша коллега развлекается? Голая эстонская красавица протирает пыль в офисе (фото 18+)

Это случайно не ваша коллега развлекается? Голая эстонская красавица протирает пыль в офисе (фото 18+)

Пародия на ток-шоу «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной стала хитом интернета (видео)

Пародия на ток-шоу «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной стала хитом интернета (видео)

Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото)

Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото) (1)

27. фев
Звезд мировой метал-сцены в Таллинне умилила семилетняя девочка: смотрите эксклюзивную галерею и видео!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисаболезньвидеогороскопдевушкаденьгидочьевровидениежизньзвездыинтересноинтимкальюлайдКерсти Кальюлайдлюбовьпевицаплатьепрезидентприемроссиясекссмотриталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees