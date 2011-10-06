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Вот как изменяется ваше тело, если вы долго не занимаетесь сексом

Limon.ee
Limon.ee
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Решение не заниматься сексом – личное дело, но вы должны знать, что произойдет с вашим телом, когда вы вдруг откажетесь от регулярных занятий любовью, передает Soulpost.

Иммунная система слабеет

Секс создает антитела, поэтому вы можете стать более восприимчивы к простуде и другим заболеваниям.

Контроль мочевого пузыря слабеет

Секс разрабатывает тазовое дно, которое помогает контролировать желание пописать. Конечно, есть упражнения Кегеля, предотвращающие это, но они не так приятны, как секс.

Раздражение и низкая самооценка

Это происходит во время длительного периода воздержания. Тем не менее, эти симптомы могут свидетельствовать о наличии депрессии, поэтому лучше обратиться к врачу.

Кровяное давление повышается

Секс снижает давление. Как правило, ненамного, но вы можете проверить это, когда долго не занимаетесь сексом.

Уровень стресса растет

Кроме того, что уровень стресса растет, ваши системы защиты ослабевают, усилить их можно с помощью релаксационных упражнений и медитации.

Возрастает риск сердечного приступа

Секс повышает частоту сердечных сокращений и понижает кровяное давление. Он также заменяет физические упражнения. Регулярный секс может сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа в 2 раза.

Проблемы со сном

После секса ваш организм вырабатывает пролактин, гормон, который позволяет вам заснуть расслабленным и довольным. Если вы привыкли к нему, засыпание без секса может оказаться сложной задачей.

Забывчивость

Секс приводит к образованию новых клеток в центрах памяти вашего мозга. Когда секса нет, нет и выработки клеток. Но вы можете активировать этот процесс, перейдя на режим упражнений.

Меньше инфекций мочевых путей

В отсутствии секса есть и положительные стороны. Секс увеличивает риск инфекций мочевых путей, потому что бактерии проталкиваются вверх по мочевым путям. Нет секса — нет риска заболеть.

Секс может стать болезненным

Беспокойство, которое ощущают женщины, когда долго не занимаются сексом, может привести к снижению выработки смазки во время следующего полового контакта, что может принести боль.

Краткосрочные эректильные дисфункции

Пока не установлено наверняка, вызывает ли отсутствие секса эректильную дисфункцию, но, так или иначе, чем меньше вы занимаетесь сексом, тем более вероятно, что будете страдать отсутствием эрекции.

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