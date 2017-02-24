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Не повод отчаиваться! Смотри, как отпраздновали годовщину ЭР звезды, которых не пригласили на прием

Limon.ee
Limon.ee
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Хочешь знать, как отпраздновали День независимости Эстонской Республики другие эстонские знаменитости? Смотри в нашей галерее!

 Главные молодые звезды эстонской эстрады Юри Поотсманн и Карл-Эрик Таукар своими взглядами как бы намекают…

Молодые люди прибыли на прием в компании милых дам – Карла-Эрика сопровождала его невеста Керли Кивилаан, а Юри взял с собой на прием самую главную женщину в своей жизни – маму. 

 

Ilusat EV aastapäeva teile!

Ein Beitrag geteilt von JÜRI POOTSMANN (@jyripootsmann) am

А теперь взглянем на тех, кто отмечать 99 годовщину ЭР за пределами театра «Эстония»! 

Певица Элина Борн в своем Instagram опубликовала снимок с эстонским флагом и написала, что горда быть эстонкой:

 

Olen uhke, et olen eestlane, palju õnne armas Eesti Proud to be estonian, happy birthday dear EESTI

Ein Beitrag geteilt von ELINA BORN (@elinaborn) am

Культурист Отт Кивикас тоже весьма неплохо проводит время с семьей: 

 

Great day with friends! How we celebrate Estonian country 99. birthday! @gajanefilan #birthday #snow #winter

Ein Beitrag geteilt von Ott Kiivikas (@ottkiivikas) am

Певец Расмус Ряндвеэ посетил парад на площади Вабадузе: 

 

Palju õnne, Eesti!

Ein Beitrag geteilt von RASMUS RÄNDVEE (@rasmusr2ndvee) am

С кем же еще отпраздновать годовщину ЭР? Конечно же с любимым котом!  

 

#ev99

Ein Beitrag geteilt von Hirmo Faktor (@hirmofaktor) am

Певица Таня Михайлова-Саар и ее друзья: 

 

Kõik soovisid juba õnne, meie soovime ka rõõmsat vabariigi aastapäeva sõbrad! #ev99 #tanjaband

Ein Beitrag geteilt von ✨TANJA (@tanjamihhailova) am

Певица Биргит Саррап и ее семья: 

 

Jee Palju õnne Eestimaa! #ev99 #kodupiduvälismaal #tervitusedkanaarisaartelt

Ein Beitrag geteilt von B I R G I T (@birgitofficial) am

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