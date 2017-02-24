Не повод отчаиваться! Смотри, как отпраздновали годовщину ЭР звезды, которых не пригласили на прием

Главные молодые звезды эстонской эстрады Юри Поотсманн и Карл-Эрик Таукар своими взглядами как бы намекают…
Молодые люди прибыли на прием в компании милых дам – Карла-Эрика сопровождала его невеста Керли Кивилаан, а Юри взял с собой на прием самую главную женщину в своей жизни – маму.
А теперь взглянем на тех, кто отмечать 99 годовщину ЭР за пределами театра «Эстония»!
Певица Элина Борн в своем Instagram опубликовала снимок с эстонским флагом и написала, что горда быть эстонкой:
Культурист Отт Кивикас тоже весьма неплохо проводит время с семьей:
Певец Расмус Ряндвеэ посетил парад на площади Вабадузе:
С кем же еще отпраздновать годовщину ЭР? Конечно же с любимым котом!
Певица Таня Михайлова-Саар и ее друзья:
Певица Биргит Саррап и ее семья: