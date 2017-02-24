Не повод отчаиваться! Смотри, как отпраздновали годовщину ЭР звезды, которых не пригласили на прием

Главные молодые звезды эстонской эстрады Юри Поотсманн и Карл-Эрик Таукар своими взглядами как бы намекают…

Молодые люди прибыли на прием в компании милых дам – Карла-Эрика сопровождала его невеста Керли Кивилаан, а Юри взял с собой на прием самую главную женщину в своей жизни – маму.

Ilusat EV aastapäeva teile! Ein Beitrag geteilt von JÜRI POOTSMANN (@jyripootsmann) am 24. Feb 2017 um 12:54 Uhr

А теперь взглянем на тех, кто отмечать 99 годовщину ЭР за пределами театра «Эстония»!

Певица Элина Борн в своем Instagram опубликовала снимок с эстонским флагом и написала, что горда быть эстонкой:

Olen uhke, et olen eestlane, palju õnne armas Eesti Proud to be estonian, happy birthday dear EESTI Ein Beitrag geteilt von ELINA BORN (@elinaborn) am 24. Feb 2017 um 12:26 Uhr

Культурист Отт Кивикас тоже весьма неплохо проводит время с семьей:

Great day with friends! How we celebrate Estonian country 99. birthday! @gajanefilan #birthday #snow #winter Ein Beitrag geteilt von Ott Kiivikas (@ottkiivikas) am 24. Feb 2017 um 9:39 Uhr

Певец Расмус Ряндвеэ посетил парад на площади Вабадузе:

Palju õnne, Eesti! Ein Beitrag geteilt von RASMUS RÄNDVEE (@rasmusr2ndvee) am 24. Feb 2017 um 4:03 Uhr

С кем же еще отпраздновать годовщину ЭР? Конечно же с любимым котом!

#ev99 Ein Beitrag geteilt von Hirmo Faktor (@hirmofaktor) am 24. Feb 2017 um 13:30 Uhr

Певица Таня Михайлова-Саар и ее друзья:

Kõik soovisid juba õnne, meie soovime ka rõõmsat vabariigi aastapäeva sõbrad! #ev99 #tanjaband Ein Beitrag geteilt von ✨TANJA (@tanjamihhailova) am 24. Feb 2017 um 13:09 Uhr

Певица Биргит Саррап и ее семья: