Источник: Маркетиум

Мать, отец и маленькая девочка собрались вечером в гостиной. Здесь же спрятались и два питомца. Сможете ли вы найти на этом рисунке двух котов?

Удалось ли вам найти двух домашних любимцев? Как видите, эта задачка сложнее, чем кажется. Если вы все еще недоумеваете, где спрятались котята, даем вам подсказки.

Первый кот притаился под ногами у мужчины...

А второй устроился на руках у женщины!

Удалось найти котов без подсказок? Поздравляем, у вас поистине отличные способности! Не забудьте похвастаться этим и поделитесь этой головоломкой со знакомыми!