Отложите дела на потом: гороскоп на 18 февраля для всех знаков Зодиака!

Бюрократические препоны помешают своевременному оформлению документов, а контакт с представителями государственных организаций доставит немало хлопот бизнесменам, пишет Dvorec.

Эмоциональный фон дня будет весьма напряженным, что породит немало ссор и конфликтов даже между близкими, любящими друг друга людьми. Легче всего найти общий язык со старшими родственниками; именно от них можно получить и моральную поддержку, и ощутимую финансовую помощь.

Овен

Профессиональные хлопоты заметно осложнят жизнь Овнам, и дело не только в новых делах, но и в необходимости исправлять ошибки, допущенные ранее, бороться с последствиями собственного легкомыслия. Ваша целеустремленность принесет неплохие плоды, но к ней совершенно необходимо добавить также терпение и готовность к компромиссам. На переговорах можно обсуждать финансовые вопросы, а вот разделения обязанностей касаться не стоит, как и строить планы, касающиеся будущего сотрудничества.

Не так просто найти общий язык с любимым человеком, к тому же Овны сегодня предпочитают не говорить о накопившихся проблемах и претензиях, а лишь молчаливо обижаться или пытаться скрыть свои эмоции. Это не способствует ни улучшению настроения, ни гармонии в отношениях.

Телец

Довольно напряженная обстановка складывается на работе, возможны проблемы в отношениях с коллегами и руководством, обострение давно существующих разногласий. Старайтесь не поддаваться на провокации, не позволяйте даже влиятельным людям манипулировать собой. Сегодня очень важно сохранить возможность самостоятельно принимать решения и воплощать их в жизнь; совместная работа над важными проектами вряд ли принесет достойные плоды.

От поездок лучше воздержаться: вдали от дома вас ждут неприятные приключения. Общение с членами семьи будет приятным и интересным, романтическое свидание вас наверняка порадует. Многих представителей знака ждут сюрпризы, заботливо подготовленные старыми друзьями.

Близнецы

Сосредоточьтесь на работе – можно добиться отличных результатов и решить массу сложных проблем. При этом будьте готовы действовать самостоятельно, пропуская мимо ушей неодобрительные замечания коллег и спокойно реагируя на неконструктивную критику руководства. Нежелательно проводить важные переговоры, искать новых деловых партнеров, обсуждать вопросы, связанные с финансами.

Крупные покупки будут удачными, есть вероятность получения ценных подарков. Довольно напряженно складываются отношения с близкими людьми: вы не хотите идти на компромиссы, при этом от окружающих требуете почти безграничной уступчивости. Активный отдых и посещение светских мероприятий окажут бодрящее действие.

Рак

Тенденции противоречивы, но Раки смогут добиться в этот день некоторых успехов, если будут осторожны и предусмотрительны. Старайтесь избегать лишних расходов; в этот день можно покупать подарки родственникам и друзьям, а вот для себя лично лучше ничего не приобретать. На работе складывается непростая ситуация, однако отчаиваться нельзя. Напротив, следует помнить о том, что, преодолевая трудности, вы сможете проявить себя с лучшей стороны, и это не останется незамеченным.

Некоторые поступки любимого человека могут показаться странными, а высказывания – обидными. Постарайтесь не реагировать излишне остро и не искать скрытый смысл в любых замечаниях. День благоприятен для путешествий: смена обстановки способствует улучшению настроения и росту жизненного тонуса.

Лев

Львам стоит сосредоточиться на работе – в этот день можно добиться успехов и преодолеть препятствия, долгое время мешавшие профессиональному росту. Не рассчитывайте не помощь со стороны: действовать нужно самостоятельно, даже если коллеги и руководство усомнятся в верности избранной вами тактики. Не исключены финансовые трудности, следует воздержаться от покупок.

Семейные отношения гармоничны, полны тепла и заботы. Этот день отлично подходит для того, чтобы навестить родственников, оказать им помощь. В сфере романтических привязанностей позитивные тенденции выражены слабо, есть вероятность конфликтов, серьезных разногласий. При этом вы склонны недооценивать важность тех проблем, которые возникли в отношениях с любимым человеком.

Дева

С профессиональной точки зрения день будет весьма сложным. Трудно правильно оценить открывающиеся перспективы; поступающие предложения кажутся заманчивыми, хотя на самом деле отнюдь не являются таковыми. В такой ситуации очень важно своевременно получить поддержку и помощь опытных коллег. Советы знающих людей окажутся поистине бесценными даже для тех, кто привык полагаться исключительно на собственное мнение.

В сфере личных привязанностей, напротив, дела обстоят наилучшим образом. Родственники найдут способ порадовать вас, да и любимый человек будет необыкновенно внимателен и заботлив. Не скрывайте своих чувств: признания будут встречены благосклонно, а искренность поможет наладить отношения.

Весы

Этот день связан с определенными успехами на профессиональном поприще, а также появлением оригинальных идей, воплощение которых в жизнь будет чрезвычайно полезно. Некоторые сложности могут возникнуть у представителей знака, работающих в больших коллективах; старайтесь не брать на себя лишней ответственности, подождите более благоприятного момента для проявления лидерских качеств. Состояние финансовых дел не может не радовать.

День приятных романтических переживаний, интересных встреч и многообещающих признаний. Новое увлечение заставит вас забыть о домашних делах, что может быть неправильно истолковано родственниками. Физические нагрузки должны быть умеренными, а вот прогулки на свежем воздухе, даже весьма длительные, пойдут на пользу.

Скорпион

Скорпионам этот день принесет грандиозные победы на профессиональном поприще. Представители данного знака не только смогут преодолеть все преграды и одержать верх над недоброжелателями, но и найти достойное применение своему незаурядному творческому потенциалу. Некоторые трудности на деловых переговорах не исключены, но ваше упорство принесет ожидаемые плоды, и принятые в итоге решения вас вполне устроят.

Стоит отказаться от далеких поездок и уделить внимание членам семьи, любимому человеку, друзьям. Вы наделены удивительной способностью поднимать настроение окружающим и всюду, где бы ни появлялись, несете с собой радость и веселье.

Стрелец

День будет приятным и легким, если вы не станете ждать помощи от окружающих, а сами займетесь решением накопившихся проблемы. Важно занять активную жизненную позицию и начать действовать, не тратя времени на пустые разговоры. В профессиональной сфере складывается благоприятная ситуация для реализации новых планов, воплощения в жизнь смелых творческих идей. Некоторые ваши поступки могут шокировать консервативных коллег, но результаты проделанной работы превзойдут все ожидания.

В романтических и семейных отношениях не возникнет проблем, у вас наверняка будут и желание, и возможность порадовать близких, а ответная реакция не заставит себя ждать. Жизненный потенциал высок; активный отдых, занятия спортом, танцы и длительные прогулки помогут забыть о тревогах и волнениях недавнего прошлого.

Козерог

Весьма сложный день для общения. Вы готовы к компромиссам, но не всегда способны правильно понять собеседника, склонны искать тайный смысл в совершенно невинных высказываниях или пропускать мимо ушей то, что следовало бы услышать. Именно поэтому обсуждение важных вопросов как делового, так и личного характера, лучше отложить, а сегодня отдать предпочтение невинной, приятной и ни к чему не обязывающей болтовне.

Хороший день для работы, даже с очень сложными делами удастся справиться сравнительно быстро и без больших усилий. Можно решать вопросы, связанные с переездом и обустройством жилья, покупать мебель и бытовую технику, а также планировать отдых, далекие поездки и необычные развлечения.

Водолей

Позитивные тенденции сильны, день будет интересным, богатым на приятные сюрпризы. У многих представителей знака появится возможность наладить отношения с коллегами, преодолеть разногласия и преуспеть в совместной работе. Наступил подходящий момент для того, чтобы обсудить с руководством важные вопросы, которые волнуют вас в последнее время. Возможно некоторое улучшение финансового положения, появление новых источников дохода.

Вам придутся по душе самые разнообразные развлечения, тем более, что возможности порадовать себя будет предостаточно. Новые впечатления окажутся весьма приятными, а друзья и любимый человек охотно разделят их с вами.

Рыбы

Воспользуйтесь благоприятным моментом для того, чтобы внести в свою жизнь нечто новое, получить сильные эмоции и полезный опыт. Звезды обещают вам удачу в оригинальных начинаниях, легкую реализацию смелых планов. Общение с друзьями и родственниками порадует, любимый человек найдет возможность преподнести вам необычный, но очень приятный сюрприз.

В профессиональной сфере ситуация вполне стабильна, вы спокойно двигаетесь вперед к достижению поставленных целей. Сложные переговоры закончатся вполне благополучно, а неожиданная поездка даст возможность расширить сферу деятельности и завести интересные знакомства.