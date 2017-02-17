Видео: директор Google ответил на письмо семилетней девочки, попросившейся на работу

В своем письме девочка указала, что любит роботов, занимается плаванием, хорошо учится, а в будущем хотела бы получить место в корпорации.

Через некоторое время ей пришел ответ от гендиректора Google Сундара Пичаи, поблагодарившего Хлою за письмо.

"Я рад, что тебе нравятся компьютеры и роботы, и надеюсь, что ты продолжишь изучать технологии", — написал он, добавив, что если девочка будет упорно трудиться и следовать за мечтой, ей покорится не только Google, но и Олимпийские игры.

"Надеюсь получить твое заявление о приеме на работу после того, как ты закончишь школу!" — подчеркнул Пичаи.

Написать письмо в Google девочку вдохновил ее отец, рассказавший, что считает Google идеальным местом работы. Мужчина показал дочке фотографии интерьеров офисов корпорации, и девочку очень впечатлило, что сотрудники Google в рабочее время могут полежать на креслах-мешках, покататься на горках или заняться картингом, отмечает Lenta.ru.