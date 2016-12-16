Пугачева – Лолите: достала ты уже своими номерами

Лолита Милявской 53 года. Она призналась, что с годами стала спокойнее и менее эмоциональной. "Это нормальные возрастные изменения, – уверяет певица. – Я долгие годы жила на разрыв, были периоды, когда Москва от меня стонала. А сейчас не тянет на подвиги. Ни на какие. Я даже без надобности не выхожу из дома. Если нет работы, нет встреч, то два-три дня провожу в халате. Я иногда перестаю ощущать надобность себя в мире. С возрастом эмоциональных сил становится меньше. Раньше я могла не спать по трое суток, фонтанировать энергией и идеями, а сейчас каждая идея приходит со скрипом", пишут Dni.ru.

"Все мое безумие всегда касалось только мужского пола, - продолжает Лолита. – Что же касается работы, то я была стабильна, целеустремленна, работоспособна. И никогда ни один человек, ни одно семейное обстоятельство никогда не играли роли. Поэтому у меня не складывались отношения с людьми, которые мня сильно любили. Я не могла оставаться на день рождения любимого человека, если у меня была съемка. И конечно, это не нравилось мужчинам, начинались какие-то эмоциональнее стычки, потом бурные расставания".

Лолита отмечает, что стала спокойнее, но только до выхода на сцену. "Я поменяла концепцию программы, и помогала мне в этом Алла Пугачева. Была очередная программа, где было множество режиссерских номеров, я ими очень гордилась. Пришла на концерт Алла Борисовна и сказала: "Достала ты уже своими номерами, ты созрела, просто встань и пой!" Я года полтора внутри себя это прорабатывала. Оказалось - очень сложно!", – рассказала Милявская в программе "Первого канала" "Наедине со всеми".