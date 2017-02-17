Новые подробности: актриса и крестница принца Чарльза умерла страшной смертью

Британская светская львица и телезвезда Тара Палмер-Томкинсон умерла из-за прободения язвы желудка, сообщила ее сестра Санта Монтефиор.

Сестра покойной рассказала в социальных сетях об отчете судмедэкспертов. Она также заявила, что у Палмер-Томкинсон не было опухоли головного мозга. «Хорошие друзья Тары и семья знают, что она была в приподнятом настроении в свои последние дни. У нее были планы, путешествия, она написала трогательную новую песню», – написала Монтефиор.

Палмер была вхожа в королевскую семью. Она часто принимала участие в различных телешоу и модных показах. В 40 лет она решила начать карьеру певицы, а также была дизайнером одежды. В январе прошлого года Тара сообщила, что у нее диагностировали опухоль мозга. Это оказалась аденома гипофиза, которая не является злокачественной и успешно лечится. Врачам удалось избавить Палмер-Томкинсон от этого недуга, однако Тара также страдала редким аутоиммунным заболеванием, которое медленно разъедало ее легкие, почки, носоглотку, дыхательные пути. Говорят, что причиной всех болезней стали наркотики. В молодости крестница наследника престола сильно увлекалась кокаином. Говорят, что из-за проблем со здоровьем светская львица жила в постоянном страхе, ожидая смерть со дня на день.