Только взгляните! Герои эстонского комедийного боевика ворвались на премьеру на «волге» и «жигулях»

«Герои» — яркая комедия, рассказывающая о трех эстонских парнях, которые в 1980-х годах бежали из Советской Эстонии через Финляндию в Швецию, чтобы пробиться в свободном мире и жить жизнью мечты.

В Швеции троих друзей принимают как героев, прорвавшихся через железный занавес, однако, когда шумиха утихает, они обнаруживают, что стали обычными обременительными иммигрантами, и впереди их ждут серые будни. Когда вера в успех на западе вновь начинает угасать, герои картины выбирают жизнь вне закона.

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