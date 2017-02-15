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Только взгляните! Герои эстонского комедийного боевика ворвались на премьеру на «волге» и «жигулях»

Limon.ee
Limon.ee

В среду вечером, 15 февраля, в столичном кинотеатре Apollo, расположенном в центре Solaris прошла премьера новой эстонской комедии «Герои» («Sangarid»). Эта веселая остросюжетная картина снималась в сотрудничестве Эстонией, Финляндией и Латвией. Съемки проходили, как в Эстонии, так и за ее пределами.

«Герои» — яркая комедия, рассказывающая о трех эстонских парнях, которые в 1980-х годах бежали из Советской Эстонии через Финляндию в Швецию, чтобы пробиться в свободном мире и жить жизнью мечты.

В Швеции троих друзей принимают как героев, прорвавшихся через железный занавес, однако, когда шумиха утихает, они обнаруживают, что стали обычными обременительными иммигрантами, и впереди их ждут серые будни. Когда вера в успех на западе вновь начинает угасать, герои картины выбирают жизнь вне закона.

Смотрите, как прошла вчерашняя премьера фильма, в нашей галерее!

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