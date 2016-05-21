14 четких признаков, что вам вот-вот повезет, и деньги придут!

У нас для вас хорошие новости! Существуют определенные знаки, указывающие на то, что Вселенная собирается подарить вам деньги и удачу в делах. Многие из этих знаков восходят к глубокой древности, поэтому в это стоит верить. В конце концов, может, вы нырнете в воду и найдете там гигантскую жемчужину, а еще кто-то, наконец, выиграет в лотерею! Вот самые удивительные знаки того, что вам скоро повезет! Пишет Esotericblog.ru.

1. У вас на чердаке поселились летучие мыши

Если летучие мыши решили жить у вас в доме, это хороший знак. Это означает, что у вашего дома положительная энергетика, и он притягивает счастье и здоровье.

2. У вас чешется левое ухо

Одна из самых популярных примет гласит, что если у вас чешутся или горят уши, то кто-то вас обсуждает.

На самом деле, все зависит от того, какое ухо чешется: если левое, то это очень хороший знак. Это означает, что о вас говорят что-то хорошее, и вас ждут счастливые отношения и дружба!

3. Вас принимает незнакомое животное

Да, даже черная кошка! Животные очень разборчивы, особенно кошки, и они очень хорошо чувствуют характер людей.

Если бродячая кошка продолжает приходить к вам и просить еду, или собака следует за вами домой, это может означать, что вас ждет удача. Кроме того, новое животное в доме также приносит удачу!

4. Вы все время видите цифру 8

Цифра 8 считается счастливой во многих странах мира, особенно в Китае. По-китайски это число даже произносится очень похоже на слово, означающее "богатство". Интересно, что цифра 8 по форме полностью симметрична и символизирует баланс. Например, 08.08 2008 года огромное количество людей в Китае решили вступить в брак. В этой стране также очень ценятся дома под номером 8.

Обратите внимание: если на чеках, адресах, и даже на номерах телефонов появляется цифра 8, это может означать, что вас ждет удача и деньги.

5. Вы надеваете одежду задом наперед

Если вы спросонья натянули свитер и по пути на работу обнаружили, что надели его задом наперед, вы сразу решите, что встали не с той ноги. На самом деле, все как раз наоборот – если вы случайно надели одежду наизнанку или задом наперед, то это признак того, что вы открыты для прихотей Вселенной.

Предупреждаем: после того, как вы заметили ошибку, вы должны оставить все, как было. В противном случае удача убежит от вас.

6. Покалывание в левой руке

Покалывание это не всегда хорошо. Если вам действительно больно, сразу обратитесь к врачу! Если же ваша левая рука слегка покалывает, это означает, что она ощущает денежный поток, который прибудет в ближайшем будущем.

7. Вас «пометила» птичка

Казалось бы, нет ничего хуже, чем попасть под птичий артобстрел, пока вы просто гуляете, но это действительно вопрос перспективы. Да, вам придется очистить птичий помет со своей одежды или (о ужас!) с волос, но это должно принести удачу!

Еще лучше, если помет окажется на вашем автомобиле, велосипеде, или даже на доме. Вы не обязательно должны быть его непосредственной целью, чтобы пожинать плоды.

8. На вашем доме вырос плющ

Если на вашем доме растет густой, зеленый плющ, вам точно повезло! Мало того, что плющ очень красивое растение, это еще и хорошее предзнаменование. Плющ, растущий на вашем доме, забирает всю негативную энергию, так что вас ждет только хорошее, и ничего плохого!

9. Вы получаете деньги в особый день

Согласно фэн-шуй, если вы получаете определенную сумму денег (будь то подарок, чаевые, возврат денег или выигрыш) в определенный день, то вы можете ожидать еще больше денег в течение ближайших недель и месяцев.

В частности, если вы получаете деньги в первый день новой луны или когда полная луна находится в зените, ожидайте еще большего изобилия в жизни. Эту символику также можно использовать для творческих визуализаций. Изобразите над головой луну, чтобы получить все деньги, которые вы когда-либо хотели.

10. Вы ждете ребенка

Древние китайские знания утверждают, что когда вы беременны, вы несете счастье внутри. Поэтому не стоит играть в азартные игры с беременной женщиной!

Некоторые говорят, что можно также привлечь финансовую выгоду в свою жизнь, просто находясь рядом с беременной женщиной. Так что если ваша жена, подруга или сестра ждет ребенка, немного этой удачи вполне может распространиться и на вас.

11. В ваш дом постоянно залетают жуки

Конечно, большинству из нас это не нравится, но коричневые насекомые (особенно кузнечики и пауки) в Тринидаде символизируют предстоящую удачу. В Китае некоторые люди даже держат в клетке сверчков, веря, что они приносят удачу.

12. У вас в кофе появляются пузыри

Звучит странно, но есть примета, которая гласит, что люди, у которых на поверхности кофе появляются пузыри, вскоре будут наслаждаться позитивными изменениями в жизни. Так что внимательно присмотритесь к своему кофе, прежде чем выпить его.

В то же время, канадцы говорят, что поверье работает, только если словить пузыри ложкой, так чтобы они не разорвались. Безусловно, это стоит попробовать!

13. У вас много мелочи

Если у вас в доме есть много монет (например, в большой банке с мелочью), вы можете привлечь в свою жизнь больше денег. Согласно фэн-шуй, чтобы привлечь деньги, лучше хранить мелочь на кухне.

В то же время, в нашей стране есть предрассудок, который утверждает, что вы сможете привлечь большие деньги только если будете хранить монеты в разных шкафах или мешах по всему дому.

14. Вы видите свои инициалы в паутине

Это весьма специфический признак того, что к вам придут деньги, и такое можно увидеть не часто, но если вдруг вам попадется на глаза такая паутина – ждите притока финансов.

А в какие знаки удачи верите вы? Расскажите нам в комментариях!