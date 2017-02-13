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«На 50 оттенков темнее»: тренер рассказал, как готовил актеров к секс-сценам

Limon.ee
Limon.ee
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Когда дело доходит до обнажения на экране, вы должны хорошо выглядеть, везде. Это непростой подвиг, но Дакоте Джонсон и Джейми Дорнану удалось добиться потрясающего результата во втором фильме из трилогии «На 50 оттенков темнее». Пара завораживает и влечет за собой на протяжении всей киноленты из-за интимных сексуальных сцен, которые требуют огромной выдержки. И благодарить за это следует персонального тренера пары – Рамону Браганзу, которая держит актеров в форме на съемочной площадке.

- Как часто вы тренируете Джонсон и Дорнана?

- Я обучала их около пяти месяцев. С Джейми я работала 1-2 раза в неделю, а с Дакотой — 4 раза в неделю. Тренировки Дакоты и Джейми длятся около 40 минут. Они работают раздельно, в разное время, когда в их графиках есть свободное окно, пишет Soulpost.ru.

- В какой спортивной форме должны быть актеры?

- Кристиан Грей, герой «50 оттенков», — бизнесмен, но имеет много свободного времени. Джейми фактически тренируется самостоятельно, поэтому, когда он стал сниматься в фильме, он уже был близок к тому телосложению, которое хотели отразить на экране.

Дакота тренировалась за месяц до начала съемок в Нью-Йорке, и я получила некоторые указания по поводу ее фигуры, которая должна была оставаться изящной, с тонкими конечностями и худощавой.

- Какие конкретные шаги и упражнения вы делали с Джонсоном и Дорнаном для достижения их телосложений?

Дакота уже была довольно худая, но хотела быть более натренированной. Кроме силовых упражнений 4 раза в неделю, она также занималась йогой 2 раза в неделю. Ближе к концу съемок она также делала пробежки на беговой дорожке, и у нее был балетный тренер, который пришел в прошлом месяце, чтобы подготовить ее к следующему фильму.

Джейми имеет собственную программу тренировки тела. Когда [мои клиенты] выглядят великолепно, и они чувствуют, что нужно поддерживать форму, мне не приходится возиться с ними. Я просто позволяю им заниматься этим.

Джейми занимался упражнениями для мышц ног, а также тренировал торс 1-2 раза в неделю. Разминка включает в себя любые типы упражнений: от скакалки или плиометрики до прыжков. Она занимает от 5 до 10 минут. Далее идут тяжелые приседания со штангой, приседания, затем упражнения на квадрицепсы и бицепсы.

- Расскажите о вашей тактике «Комбинезон». Что это такое? Как может предмет одежды влиять на образ жизни, когда речь идет о здоровье и фитнесе?

- «Комбинезон» — это ваша любимая пара джинсов, или бикини. Дакоте и Джейми приходилось часто раздеваться перед камерой, и они хотели чувствовать себя комфортно при этом. Все дело в том, что для этого нужно достаточно времени, чтобы подготовиться и выработать план.

Когда вы находитесь на отдыхе и носите купальник 10 дней подряд, с этим несложно свыкнуться, это удобно и комфортно. Большая часть ваших стеснений и комплексов находится в голове, и вы в состоянии управлять ими. Это изменение образа жизни. Это то, что требует дисциплины и умеренности.

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