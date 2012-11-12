Певица МакSим упала на сцене

"Как-то во время выступления я споткнулась об экран – их неправильно расставили организаторы, и я неверно рассчитала траекторию движения. Юбка полетела на лицо, ноги – вверх. А это был самый первый выход, когда камеры мобильных телефонов направлены на сцену. Каково же было мое удивление, когда я не нашла в интернете ни одной записи этого падения", – призналась артистка, пишет Dni.ru.

Певица вспоминает, пробиться на сцену оказалось для нее нелегко. "Путь на вершину оказался тяжелее, чем я ожидала: мне почему-то казалось, что меня тут примут с распростертыми объятиями, а меня даже на порог музыкальных компаний не пускали, думали, школьница какая-то. Выглядела я действительно лет на 12. Все началось, когда мне все-таки удалось передать диск с записями в Gala Records, и меня наконец заметили", – цитирует МакSим "Подмосковье сегодня".

Впрочем, и напряженный гастрольный график стал для звезды настоящим испытанием. "Потом как-то сразу начались гастроли, причем по концерту в день. Я выпала из жизни, жила на чемоданах. Не было времени выйти в интернет, почитать новости", – поделилась девушка.

Марина утверждает, что не страдает звездной болезнью и старается избегать мероприятий с участием коллег по сцене. А вдохновение артистка черпает из своей жизни или окружающей природы. "Могу вдохновиться, глядя на море или солнце. Или сидя около камина на даче. Со мной всегда блокнот, в который я записываю разные идеи и мысли", – заключила Максимова.