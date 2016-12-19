Дмитрий Шепелев больше не нужен Первому каналу?

Но, по неофициальной информации, дело еще и в том, что скандал с пропавшими деньгами «Русфонда» подпортил репутацию Шепелева. Хотя Дмитрия никто пока не обвиняет в причастности к этой, так скажем, нелицеприятной истории, судебное разбирательство, вероятно, сделало невозможным его участие в новых проектах Первого, пишут Argumentiru.com.