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Дмитрий Шепелев больше не нужен Первому каналу?

Limon.ee
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С лета 2016 года Дмитрий Шепелев лишился работы – его контракт с Первым каналом закончился. Тогда официальной причиной называли закрытие "ДОстояние РЕспублики", которую он вел с Юрием Николаевым с 2009 года.

Но, по неофициальной информации, дело еще и в том, что скандал с пропавшими деньгами «Русфонда» подпортил репутацию Шепелева. Хотя Дмитрия никто пока не обвиняет в причастности к этой, так скажем, нелицеприятной истории, судебное разбирательство, вероятно, сделало невозможным его участие в новых проектах Первого, пишут Argumentiru.com.

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