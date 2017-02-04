Российская Барби с телом культуриста сводит мир с ума (фото)

Если из популярного народного рецепта успешной работы «бери больше – кидай дальше» убрать вторую часть, то оставшаяся может претендовать на роль более или менее точного описания пауэрлифтинга. Оказалось, что этот вид спорта, подразумевающий серьезные физические нагрузки и определенную трансформацию тела под их влиянием, популярен не только у мужчин, но и у женщин, пишет Dni.ru.

«Пауэрлифтинг стал для меня хобби три года тому назад. Он позволял немного подзаработать. Теперь я посвящаю ему большую часть своей жизни», – цитирует РИА Новости 20-летнюю жительницу Саратова Юлию Винс. Благодаря своей внешности и спортивным достижениям она стала настоящей мировой сенсацией.

Девушка с милым, «кукольным» лицом на самом деле легко может дать фору любому мужчине-тяжеловесу в таких дисциплинах, как жим лежа и приседания со штангой. Несмотря на юные годы Юлия Винс не раз занимала призовые места на всероссийских и международных соревнованиях.

A photo posted by Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) on Feb 4, 2017 at 1:10pm PST

Рассказала она и о секрете своего успеха. «Я тренируюсь пять раз в неделю. Нагрузка, как правило, зависит от той формы, в которой я нахожусь на момент тренировки», – отметила девушка.

Не обошла стороной она и тему диеты. «Режим питания тоже часто меняется. Когда я готовлюсь к соревнованиям, я всегда придерживаюсь строгой диеты. Но раз в неделю позволяю себе есть все, что хочу», – объяснила Юлия.