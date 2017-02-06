Видео: Россия и Украина назвали первых кандидатов на участие в «Евровидении-2017»

Только на минувших выходных в Украине начался отбор претендентов: судьи в лице прошлогодней победительницы Джамалы, Константина Меладзе и Андрея Данилко (Верка Сердючка) вместе с телезрителями выбрали первых финалистов — молодую группу «Сальто Назад».
и певицу Tayanna. Впереди еще 3 полуфинала.
В России своих представителей на конкурс назначают, а не выбирают. И уже известна четверка главных претендентов: звезда последнего «Голоса» Александр Панайотов, экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова, победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк и девичий коллектив «SOPRANO Турецкого».