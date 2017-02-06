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Видео: Россия и Украина назвали первых кандидатов на участие в «Евровидении-2017»

Limon.ee
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Песенный конкурс «Евровидение-2017» состоится в мае месяце, потому страны-участники активно определяются со своими представителями. Эстония определит артиста, который представит нашу страну на «Евровидении», уже меньше, чем через месяц, - четвертого марта. Полуфиналы нашего песенного конкурса Eesti Laul пройдут 11 и 18 февраля.

Только на минувших выходных в Украине начался отбор претендентов: судьи в лице прошлогодней победительницы Джамалы, Константина Меладзе и Андрея Данилко (Верка Сердючка) вместе с телезрителями выбрали первых финалистов — молодую группу «Сальто Назад».

и певицу Tayanna. Впереди еще 3 полуфинала.

В России своих представителей на конкурс назначают, а не выбирают. И уже известна четверка главных претендентов: звезда последнего «Голоса» Александр Панайотов, экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова, победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк и девичий коллектив «SOPRANO Турецкого».

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