Не поверите, но у нас есть видео: известного рэпера отхлестали фаллоимитатором по лицу

В интернете появилось видео, на котором группа молодых людей избивает известного рэпера-блогера Пашу Техника. Парни потребовали от Паши извиниться за свои выходки в Сети и отхлестали его фаллоимитатором по лицу.

Судя по всему, нападавшие – поклонники другого блогера, Миши Маваши, который популяризирует здоровый образ жизни. Паша Техник напротив часто признается в употреблении наркотиков, грубо высказывается о других артистах и интернет-пользователях. До недавнего времени Паша был лидером ансамбля Kunteynir. В ноябре 2016 года в Красноярске его на 7 суток за употребление наркотиков.