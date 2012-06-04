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Представитель Шуры рассказала, как артист чувствует себя после удаления мужского органа

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Директор певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, Павел Депершмидт рассказал корреспонденту Dni.Ru о том, как проходила его борьба с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад артисту удалили яичко.

"Конечно, сейчас он чувствует себя отлично – сколько лет назад это было! Но тогда было тяжело – главным образом потому, что от него отвернулись многие друзья. К счастью, самые преданные остались. Из-за химиотерапии Александр очень понравился – до 120 килограммов. Поэтому, как вы понимаете, со сцены ему пришлось уйти", – рассказал Павел.

По словам администратора, приятели артиста как могли поддерживали его. "Представляете, они сами организовывали концерты. Александр выступал на сцене сидя. Он не мог стоять. Здорово, что ему удалось преодолеть все эти проблемы", – объяснил директор.

Недавно, после пятилетнего отсутствия на сцене, артист выпустил новую песню – "Подруга". "Эту композицию написал для него Руслан Квинта, тот самый автор "Пьяного солнца". Он не так часто сочиняет новые песни, но в этот раз он сам сказал, что ему очень нравится Шура как исполнитель, и специально для него ее написал. Она посвящена друзьям и подругам, которые были рядом с ним в трудный момент", – добавил Депершмидт.

Напомним, недавно стало известно, что артист перенес операцию по удалению яичка. "Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – рассказал исполнитель. Всего же на борьбу с напастью у артиста ушло около пяти лет и более миллиона долларов.

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