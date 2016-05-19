Смотри: измена Кети Топурии с рэпером Гуфом попала на видео

При этом утверждается, что замужняя звезда и счастливая мать уже почти год скрывает свои отношения с Гуфом.

Судя по фотографиям, опубликованным Гувом и Кети в соцсетях, можно сделать вывод о том, что они отдыхали на одной и той же вилле Baan Tawantok Villa. При этом на Ютуб опубликовали видео, где певица в купальнике лежит на груди рэпера.

По словам журналистов, парочка вернулась из Таиланда на одном и том же самолете, однако выходили они оттуда уже по одиночке.

По утверждению СМИ, романтические отношения между Гуфом и Кети Топурия завязались во время съемок совместного клипа "Далеко" в марте 2016 года. После этого знаменитости стали тайно, но регулярно встречаться в загородном доме рэпера в Апрелевке.

"Поначалу даже близкие друзья Кети не знали о ее отношениях с Гуфом. Когда они узнали, то были, конечно, в шоке. Кети так старательно все скрывала — боялась, что узнает муж. Лев, насколько мне известно, сейчас живет в США, куда он уехал по работе. После отъезда супруга Кети переехала из элитного поселка на Рублевке в апартаменты в "Москве-Сити", - утверждает источник из окружения Кэти Топурия.

Как заявила сама Топурия, она вовсе не встречается с Гуфом, хотя и находится в хороших отношениях с ним. Говоря о попавшем в Сеть видео, она сказала, что в кадре запечатлена другая женщина.

Как писал TopNews, Кэти Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана в 2013 году. В 2015 году у них родилась дочь Оливия.

Что касается Гуфа, то последние года рэпер становился постоянным участником наркотических скандалов, и был вынужден лечиться в израильской клинике от своей зависимости. Это повлияло на отношения с уже бывшей женой Айзой Долматовой и супруги расстались.