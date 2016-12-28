Узнаешь себя? Вот какие блюда обожают разные знаки зодиака!

Овен
Угадать, что предпочитают пылкие Овны, совсем не трудно. Представители этого знака зодиака просто обожают всевозможные путешествия, в том числе гастрономические. Овны млеют от пряной и жгучей еды.
Их абсолютный фаворит — итальянская кухня: ароматная паста, щедро усыпанная пармезаном, всевозможные брускетты, ризотто, лазанья, м-м-м… Ну и куда без бокала хорошего красного вина!
Телец
Экзотическая пища — редкий эксперимент для Тельца. Этот знак зодиака предпочитает старую добрую домашнюю кухню, к которой испытывает теплые чувства еще с самого детства. Ароматная картошечка с селедкой, гречневая каша с маслом, ломоть еще теплого хлеба и стакан домашнего молока — лидеры в списке любимых блюд Тельца.
Из мяса Телец предпочитает говядину во всевозможных ее проявлениях, обожает разнообразные травы и зеленые овощи. А на десерт с удовольствием слопает и пирог, и сладкие фрукты.
Близнецы
Это знак непредсказуемый и противоречивый. Они в равной степени обожают как камчатских крабов, так и пельмени с кетчупом! Лучшее мясо для Близнецов — это птица. Этот знак не представляет своей жизни без стаканчика ванильного мороженого и ломтика чизкейка на десерт!
Рак
Раки просто обожают всевозможные морепродукты! Но в то же время они преданы своей сентиментальной натуре и всегда рады полакомиться котлетками, которые бабуля готовила в детстве, или фаршированной рыбой по рецепту любимой тети.
Раки преданы своим привычкам и привязываются к блюдам, как и к людям. Вместе с тем такие трепетные Раки не прочь полакомиться экзотическим манго или папайей.
Лев
Это хищники до кончика хвоста! Стейк, отбивные, всевозможные котлеты — обожаемая еда брутального знака. Овощной салат или рыбу Львы станут есть лишь тогда, когда обстоятельства прикажут. А вот фрукты хищники едят с большой радостью, особенно ананасы и апельсины.
Сладости — это еще одна Львиная слабость. Потому без домашнего пирога с ягодами не обойтись, если пригласил Льва на чашечку чая.
Дева
Прирожденные диетологи, Девы фанатично привязаны к здоровой пище: индейка, телятина, паровые овощи и котлеты, всевозможные каши и полезные супы — то, что образцовый знак предпочитает в первую очередь.
Гранаты, клубнику и персики Девы способны лопать круглосуточно! А вот к сладкому Девы равнодушны, разве что горький шоколад может их порадовать.
Весы
Почти все представители этого знака — кулинарные эстеты. Изысканное мясо, нежная семга под сливочным соусом, салат с прошутто и вялеными томатами дурманят рассудок аристократического знака зодиака.
Весы просто обожают всевозможную ароматную выпечку, аппетитные десерты и свежие тропические фрукты! Домашний «Наполеон» — райское наслаждение для Весов.
Скорпион
Скромные Скорпионы предпочитают пряные и пикантные блюда. Они не откажутся от супа с фрикадельками, домашнего борща и селедки под шубой. В вопросе еды Скорпионы придерживаются традиционных взглядов, главное — подать блюдо с правильным соусом.
Часто у некоторых представителей этого знака можно встретить внезапную тягу к разнообразным устрицам, морским гребешкам и креветкам. А вот цитрусы им милее самых сладких десертов!
Стрелец
Просто всеядный знак! Стрельцы настоящие интернациональные гурманы. Обожают французский жюльен, венгерский гуляш и русскую окрошку с квасом. Самые востребованные приправы Стрельца — кетчуп и горчица.
Большинство представителей этого знака равнодушны к сладкому. Но некоторые всё же предпочитают финики, курагу, вяленые ягоды и другие сухофрукты.
Козерог
Этот консервативный знак раз и навсегда привязывается к блюдам, которые однажды полюбил. Поэтому совсем несложно угадать, чем порадовать лакомку-Козерога. Тем не менее даже Козерожкам требуется разнообразие, так что они не прочь поэкспериментировать с экзотическими блюдами.
Пряные и жгучие соусы они добавляют куда только могут! Козероги сходят с ума от всевозможных ватрушек, сырников и запеканок. Ну и куда же без шоколадного десерта!
Водолей
Водолеи — любознательные дети в мире кулинарии! Их сердце волнуют блюда, которые они никогда не пробовали. Потому представители этого знака никогда не откажутся от кулинарного эксперимента и с удовольствием попробуют лягушачьи лапки или страусиную печень, к примеру.
Рыбы
Рыбки любят рыбу, это без сомнений, причем абсолютно всю. Некоторые Рыбы согласятся и на мясной стейк, правда, если поджарить его до хрустящей корочки. А вот когда дело касается сладостей — Рыбы теряют рассудок! Эти сладкоежки просто обожают домашнюю выпечку, особенно с вишневым вареньем.