Узнаешь себя? Вот какие блюда обожают разные знаки зодиака!

Овен

Угадать, что предпочитают пылкие Овны, совсем не трудно. Представители этого знака зодиака просто обожают всевозможные путешествия, в том числе гастрономические. Овны млеют от пряной и жгучей еды.

Их абсолютный фаворит — итальянская кухня: ароматная паста, щедро усыпанная пармезаном, всевозможные брускетты, ризотто, лазанья, м-м-м… Ну и куда без бокала хорошего красного вина!

Телец

Экзотическая пища — редкий эксперимент для Тельца. Этот знак зодиака предпочитает старую добрую домашнюю кухню, к которой испытывает теплые чувства еще с самого детства. Ароматная картошечка с селедкой, гречневая каша с маслом, ломоть еще теплого хлеба и стакан домашнего молока — лидеры в списке любимых блюд Тельца.

Из мяса Телец предпочитает говядину во всевозможных ее проявлениях, обожает разнообразные травы и зеленые овощи. А на десерт с удовольствием слопает и пирог, и сладкие фрукты.

Близнецы

Это знак непредсказуемый и противоречивый. Они в равной степени обожают как камчатских крабов, так и пельмени с кетчупом! Лучшее мясо для Близнецов — это птица. Этот знак не представляет своей жизни без стаканчика ванильного мороженого и ломтика чизкейка на десерт!

Рак

Раки просто обожают всевозможные морепродукты! Но в то же время они преданы своей сентиментальной натуре и всегда рады полакомиться котлетками, которые бабуля готовила в детстве, или фаршированной рыбой по рецепту любимой тети.

Раки преданы своим привычкам и привязываются к блюдам, как и к людям. Вместе с тем такие трепетные Раки не прочь полакомиться экзотическим манго или папайей.

Лев

Это хищники до кончика хвоста! Стейк, отбивные, всевозможные котлеты — обожаемая еда брутального знака. Овощной салат или рыбу Львы станут есть лишь тогда, когда обстоятельства прикажут. А вот фрукты хищники едят с большой радостью, особенно ананасы и апельсины.

Сладости — это еще одна Львиная слабость. Потому без домашнего пирога с ягодами не обойтись, если пригласил Льва на чашечку чая.

Дева

Прирожденные диетологи, Девы фанатично привязаны к здоровой пище: индейка, телятина, паровые овощи и котлеты, всевозможные каши и полезные супы — то, что образцовый знак предпочитает в первую очередь.

Гранаты, клубнику и персики Девы способны лопать круглосуточно! А вот к сладкому Девы равнодушны, разве что горький шоколад может их порадовать.

Весы

Почти все представители этого знака — кулинарные эстеты. Изысканное мясо, нежная семга под сливочным соусом, салат с прошутто и вялеными томатами дурманят рассудок аристократического знака зодиака.

Весы просто обожают всевозможную ароматную выпечку, аппетитные десерты и свежие тропические фрукты! Домашний «Наполеон» — райское наслаждение для Весов.

Скорпион

Скромные Скорпионы предпочитают пряные и пикантные блюда. Они не откажутся от супа с фрикадельками, домашнего борща и селедки под шубой. В вопросе еды Скорпионы придерживаются традиционных взглядов, главное — подать блюдо с правильным соусом.

Часто у некоторых представителей этого знака можно встретить внезапную тягу к разнообразным устрицам, морским гребешкам и креветкам. А вот цитрусы им милее самых сладких десертов!

Стрелец

Просто всеядный знак! Стрельцы настоящие интернациональные гурманы. Обожают французский жюльен, венгерский гуляш и русскую окрошку с квасом. Самые востребованные приправы Стрельца — кетчуп и горчица.

Большинство представителей этого знака равнодушны к сладкому. Но некоторые всё же предпочитают финики, курагу, вяленые ягоды и другие сухофрукты.

Козерог

Этот консервативный знак раз и навсегда привязывается к блюдам, которые однажды полюбил. Поэтому совсем несложно угадать, чем порадовать лакомку-Козерога. Тем не менее даже Козерожкам требуется разнообразие, так что они не прочь поэкспериментировать с экзотическими блюдами.

Пряные и жгучие соусы они добавляют куда только могут! Козероги сходят с ума от всевозможных ватрушек, сырников и запеканок. Ну и куда же без шоколадного десерта!

Водолей

Водолеи — любознательные дети в мире кулинарии! Их сердце волнуют блюда, которые они никогда не пробовали. Потому представители этого знака никогда не откажутся от кулинарного эксперимента и с удовольствием попробуют лягушачьи лапки или страусиную печень, к примеру.

Рыбы

Рыбки любят рыбу, это без сомнений, причем абсолютно всю. Некоторые Рыбы согласятся и на мясной стейк, правда, если поджарить его до хрустящей корочки. А вот когда дело касается сладостей — Рыбы теряют рассудок! Эти сладкоежки просто обожают домашнюю выпечку, особенно с вишневым вареньем.