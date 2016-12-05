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Анастасию Волочкову оскорбили в самолете «Аэрофлота»

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Анастасия Волочкова призналась подписчикам своего блога, что ее обидели в самолете, когда она летела в Уфу.

«Всегда любила Аэрофлот. Смотрите! У меня билет бизнес класс... Из солидарности я пересела к команде в эконом класс... Так и первый ряд его один крутой типа борт проводник не разрешил занять мне и моему директору. Говорит, это за деньги.. Так мне не жаль.. Денег. Не все же ими измеряется! Но где же человечность? Мне танцевать три концерта с детьми подряд.. Благотворительных.. Мы бесплатно приглашаем всех зрителей этих маленьких городков... И я не спрашиваю за это денег... А борт проводник спросил.. На борту.. Не беспредел ли?.... Бог судья.. Мы все под одним небом.. А мне не сложно полететь со своими и не на первом ряду... Главное, чтобы в первом ряду завтра в Башкирском городе Туймазы сидели родители детей, участвующих в моем концерте! Берегите друг друга! Этот борт проводник, видимо, просто несчастен в любви...», - написала возмущенная Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранена - прим.ред.).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАанастасия волочковаоскорблениясамолет
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