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Чем удивит первый день февраля: читайте гороскоп на сегодня

Limon.ee
Limon.ee
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Узнай свой гороскоп на сегодня, 1 февраля 2017 года: вечером посмотри хорошее кино в компании любимого человека, советует Tochka.

Овен

Сегодня не стоит заниматься новыми проектами и делами – продолжай двигаться в том же направлении, что и обычно. День благоволит хорошему выполнению текущей работы и стандартному расписанию. Такое тяготение к стабильному и проверенному скажется на постановке дальнейших целей и планировании дальнейшей стратегии. Вечером посмотри хорошее кино в компании любимого человека.

Телец

Твое рабочее окружение будет особенно внимательно присматриваться к тебе и выполняемой тобой работе, к ее качеству. Если все будет на уровне – тебя по достоинству оценят, и ты вырастешь в глазах сослуживцев и коллег. В вторую половину дня займись домом. Вечером избегай волнений по пустякам.

Близнецы

Тебе сильно пригодится протекция, помощь друзей и знакомых. Сможешь благодаря этому решить много важных дел. Занимайся делами качественно, честно и профессионально. Не допускай ошибок и подвоха ни от себя, ни от других. День подходит для покупок вещей бытового назначения.

Рак

Занимайся сегодня делами, которые окажутся мощным фундаментом и подспорьем для грядущего, которые принесут результаты в будущем. Это касается и полезных связей и деловых знакомств – в будущем тебе не раз придется обратиться к этим нужным тебе людям. Не стоит сегодня злоупотреблять алкоголем.

Лев

Какая бы ни была работа и ее объем – тебе следует делать в ней перерывы и не переутомляться. Научись сбрасывать стресс, убирать негативные мысли, эмоции, раздражение на других людей. Вторую половину дня и вечер не стоит тратить на напрасное общение, которое лишь утомит. Даже с близкими людьми. Лучше почитай в уединении.

Дева

Это обычный день, каких в году множество. Дела, беготня – все, как всегда. Сосредоточь свои силы и внимание на чем-то одном - на одном направлении, на одной цели т.д. Займись решением конкретного финансового вопроса. В обед постарайся не употреблять в пищу новые и непроверенные твоим организмом продукты и блюда. Вечер этого дня лучше всего провести вместе с человеком, которого любишь, и который любит тебя – поговорите, расслабьтесь с хорошим вином…

Весы

В вопросах профессиональных у тебя появится желание оставить все как есть – зафиксировать ситуацию, застолбить ее, что ли. Постарайся укрепить свои позиции и свое положение. Это можно сделать через качественное выполнение своей работы. Вечером или сходи на массаж – приятный, расслабляющий, или попроси своего партнера сделать тебе его самостоятельно. Перед этим заблаговременно купи специальных ароматных масел и мысленно настройся на релаксацию.

Скорпион

Старайся придерживаться порядка и четкости в финансовых вопросах – своих личных и твоего предприятия. Избегай конфликтных и острых ситуаций на работе – сегодня "взрывоопасный" день, и лучше его пересидеть в уголочке за компьютером. Вечером кому-то из членов твоей семьи потребуется твоя помощь и участие в делах. Постарайся внимательно выслушать вторую сторону и не выносить категорических суждений.

Стрелец

Выбери себе задачу на сегодня, свое дело и занимайся им – целенаправленно и с твердой поступью. Очень важна будет поддержка со стороны партнеров и коллег. Во второй половине дня не рекомендуется принимать алкоголь или какие-то сильнодействующие препараты. Даже с целью лечения. 

Козерог

Избегай, по возможности, общения с людьми, которые тебя "напрягают" и создают вокруг себя ауру разрушения и дискомфорта. Понятно, что на работе мы не вправе в прямом смысле выбирать себе окружение, но, тем не менее, – можно хотя бы сейчас не заходить в некоторые отделы, не посещать некоторые этажи вашего офиса, сознательно избегать встречи с руководством. Дома удели внимание своим близким.

Водолей

Займись сегодня деловой перепиской и корреспонденцией. Очень вероятен в этот день не очень приятный разговор с руководством. Подготовься к разговору заранее, подготовь необходимые бумаги, отчеты, чтобы твои слова и ответы были аргументированными. Во второй половине дня удели внимание детям, устрой совместные прогулки или игры.

Рыбы

Этот день наиболее подходит для спокойных и неспешных занятий рутиной и текущими делами. Найди себе полезное дело и тихонечко "ковыряйся" в нем. Идя домой с работы, лучше прогуляться лишние пару сот метров – отпусти маршрутку и иди пешком. Тебе будет о чем подумать. Вечер проведи с вином и любимым фильмом. Это поможет немного развеяться от скучного дня и не позволит впасть в меланхолию.

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