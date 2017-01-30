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Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Limon.ee
Limon.ee
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Уже больше недели прошло с инаугурации американского президента, а американские и мексиканские СМИ не унимаются. В СМИ живо обсуждают то, как первая леди США изменилась в лице, когда на инаугурационном балу станцевала с сержантом армии США Хосе Мединой.

В то время как Дональд Трамп танцевал с офицером Кэтрин Картмелл, первая леди пригласила на танец сержанта армии США Хосе Медина. Служивший в Ираке и Афганистане сержант был выбран для медленного танца с первой леди страны. Журналисты не могли не подметить, как весело улыбалась Мелания во время этого танца. Больше всего их заинтересовало, о чем же так оживленно беседовали супруга Трампа и американский военнослужащий? Хосе Медина признался изданию Daily Mail, что для него было большой честью пообщаться с Меланией.

Фото/Scanpix

Трамп подошла во время бала к сержанту и сообщила, что будет танцевать с ним. Во время процесса военнослужащий спросил первую леди, может ли он закружить ее, на что та с улыбкой ответила: «Конечно!»

Фото: Scanpix

«И вот я сделал это, и публика просто сошла с ума», – поделился довольный военнослужащий с журналистами.

Двадцатидевятилетний солдат был поражен тем, что первая леди хотела узнать о нем побольше и сама продолжила беседу. Между прочим, видео с танцем Хосе Медины и Мелании Трамп стало одним из самых популярных среди пользователей Сети на прошлой неделе.

Фото/Scanpix

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