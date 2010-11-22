Звезда «Гарри Поттера» Джон Херт скончался от рака

О точных причинах смерти Джона Херта пока ничего не сообщается. Но известно, что на протяжении нескольких лет жизни артист боролся с онкологическим заболеванием. О том, что ему диагностировали рак поджелудочной железы, Джон Херт рассказал поклонникам летом 2015 года. Стоит отметить, что актер с иронией относился к теме собственной смерти, говоря о том, что не боится ее, поскольку погибал на экране бесчисленное количество раз и сумел выработать иммунитет к этому печальному событию.

«Думаю, что я в этом смысле установил рекорд. Я дошел до того, что мои собственные дети не станут спрашивать, умер ли я, а скорее поинтересуются, каким образом», - говорил Джон Херт в одном из своих интервью британским СМИ.

Публике британский артист также известен по фильмам «Индиана Джонс» и «Чужой». В сериале о Гарри Поттере Джон Херт сыграл мистера Олливандера, владельца магазина волшебных палочек. Ну а последним фильмом актера стал приключенческий боевик «Легенда о Тарзане», который вышел на экраны летом 2016 года.

Джон Херт родился 22 января 1940 года в английском графстве Дербишир. На большом экране он дебютировал в 1962 году. Внимание Голливудских продюсеров Херт привлек в 1966-м, сыграв в оскароносной драме «Человек на все времена». Затем актер еще дважды номинировался на премию Американской киноакадемии, за роль в «Полуночном экспрессе» в 1978 году и работу в фильме «Человек-слон» в 1980-м. За эти фильмы он получил премию BAFTA. А персонаж по имени Кейн, созданный Хертом в фильме «Чужой», был признан одним из самых запоминающихся в истории кинематографа.

За свою творческую карьеру, которая длилась без малого шесть десятилетий, Джон Херт сыграл более двухсот ролей. В 2014 году Херт был удостоен звания рыцаря. Актер является четырехкратным лауреатом премии BAFTA и лауреатом премии «Золотой глобус».