Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Фокусник Сафронов расстался с женой

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Популярный иллюзионист и один из ведущих шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов расстался с женой. Грустную новость сообщила теперь уже бывшая супруга фокусника.

Чтобы избежать сплетен и непроверенной информации в СМИ, Мария Сафронова высказалась о возникшей в ее семье непростой ситуации. Супруги решили разойтись мирно, без скандалов, передает Дни.ру.

"Дорогие друзья! Так случилось, что пришло мое время рассказать всем для кого-то плохую, а для кого-то я уверена – хорошую новость. Больше я не являюсь частью семьи Сафроновых. Мы с Сережей все решили мирно и обо всем договорились (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мария.

"Это должно было случиться раньше, но из-за детей приходилось проявлять терпение и дожидаться, пока они вырастут. До пенсии ждать мы не собирались))) Поэтому, хочу сказать @safronov_sergey огромное спасибо за все, мне было приятно провести эту часть жизни с тобой. Рада, что мы остались друзьями. @ilyasafronov_official желаю всегда быть мудрым и сильным. Этот человек всегда помогал и наставлял. Всегда восхищал меня. Пусть умножится все хорошее в этой семье", – с теплотой говорит о своих бывших родственниках Сафронова.

Жена Сергея с оптимизмом смотрит в будущее. "Я прошу всех, кто ассоциировал меня с этими людьми – перестать это делать. Так как я никогда не была публичным человеком. Если появятся вопросы у всяких журналистов– правильнее будет задавать все вопросы Сергею или его пиарщикам. Всем желающим – можно выпить бокальчик игристого за наше здоровье!", – закончила свое сообщение на позитиве Мария.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньзвездысафроновсемьясергей сафронов
смотри!
Эксклюзив!
смотри!
ПРОСТО БОМБА!
смотри!
смотри!
смотри
Смотри!
смерть легендарного певца
Умер джордж майкл
Крушение Ту-154
Пришли новостьПришли фото
Хроника
10:34
Ксения Собчак возмутила поклонников глупым хвастовстом
10:13
Экстрасенс Илона Калдре предупреждает женщин: в 2017 году следите за своими мужьями (видео)
09:52
Фото: Ляйсан Утяшева впервые показала свою квартиру
09:36
Фокусник Сафронов расстался с женой
09:11
Настало время подвести итоги: читайте гороскоп на 30 декабря!
08:16
Поздравляем! У Таави Рыйваса и Луизы Вярк родился сын (1)
19:06
Фотоновость: солистка группы «Мэй Дэй» Анна Лейтан в преддверии Нового года спасла баклана от смерти (1)
18:55
Плачевный прогноз: в январе будет много смертей (1)
18:30
Еще не поздно узнать: гороскоп подарков на 2017 год для разных знаков Зодиака
18:10
Жена Стаса Костюшкина серьезно больна
17:53
Врачи борются за жизнь российского режиссера, который пострадал в Таиланде
17:31
С сексом сегодня лучше повременить! Если и заниматься любовью, то в традиционной позе
17:09
Звезда 90-х Евгений Осин влюбился в женщину, которая помогает ему выжить
16:49
Эдгар Сависаар с размахом отметил Рождество: политик читал стихи Деду Морозу, который принес ему подарки (фото) (1)
16:30
Астрологи рассказали, что готовит нам 2017 год Петуха
16:29
Фото: дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости
16:11
Фоменко и Ярмольник попали в список врагов России после интервью на латвийском радио (4)
15:38
Почти догнал Джоли: за время болезни Дима Билан похудел еще больше, фанаты с трудом узнали певца
15:22
Эти кадры заворожили весь мир: в Сети появилось первое видео нового «Аватара»
15:06
Вот как разобьют ваше сердце в 2017 году в зависимости от вашего знака Зодиака
Все новости
KrasotkaЦеликом
Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Письмо читательницы: парень хочет со мной изменить своей девушке?

Письмо читательницы: парень хочет со мной изменить своей девушке?

Как правильно хвалить ребенка

Как правильно хвалить ребенка

29. дек
Как бороться с огрубевшей кожей на ногах: народные рецепты
29. дек
Шесть видов нижнего белья, которые должны быть у каждой
29. дек
Необычная свадьба: истории тех, кто пошел против традиций
29. дек
Как рожают женщины во всем мире: удивительные традиции
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Фото: Ляйсан Утяшева впервые показала свою квартиру
Плачевный прогноз: в январе будет много смертей(1)
Поздравляем! У Таави Рыйваса и Луизы Вярк родился сын(1)
Настало время подвести итоги: читайте гороскоп на 30 декабря!
Фокусник Сафронов расстался с женой
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(11)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
CмотриЦеликом
Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Кирсти Тиммер: пока Мэрилин Керро гражданка Эстонии, российскую «Битву экстрасенсов» ей не выиграть!

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

27. дек
Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогодгороскопдекабрьджордж майклжизньзвездыинтереснолюбовьновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннту-154фотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees