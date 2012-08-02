Фокусник Сафронов расстался с женой

Чтобы избежать сплетен и непроверенной информации в СМИ, Мария Сафронова высказалась о возникшей в ее семье непростой ситуации. Супруги решили разойтись мирно, без скандалов, передает Дни.ру.

"Дорогие друзья! Так случилось, что пришло мое время рассказать всем для кого-то плохую, а для кого-то я уверена – хорошую новость. Больше я не являюсь частью семьи Сафроновых. Мы с Сережей все решили мирно и обо всем договорились (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мария.

"Это должно было случиться раньше, но из-за детей приходилось проявлять терпение и дожидаться, пока они вырастут. До пенсии ждать мы не собирались))) Поэтому, хочу сказать @safronov_sergey огромное спасибо за все, мне было приятно провести эту часть жизни с тобой. Рада, что мы остались друзьями. @ilyasafronov_official желаю всегда быть мудрым и сильным. Этот человек всегда помогал и наставлял. Всегда восхищал меня. Пусть умножится все хорошее в этой семье", – с теплотой говорит о своих бывших родственниках Сафронова.

Жена Сергея с оптимизмом смотрит в будущее. "Я прошу всех, кто ассоциировал меня с этими людьми – перестать это делать. Так как я никогда не была публичным человеком. Если появятся вопросы у всяких журналистов– правильнее будет задавать все вопросы Сергею или его пиарщикам. Всем желающим – можно выпить бокальчик игристого за наше здоровье!", – закончила свое сообщение на позитиве Мария.