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Божена Рынска сбежала из Москвы

Limon.ee
Limon.ee
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Блогерша стремительно скрылась после инцидента с портретами погибших журналистов на ее балконе.

Скандальная светская обозревательница Божена Рынска в спешке покинула Москву, и сейчас о ее местонахождении официально ничего неизвестно.

Телеканал RenTV, ссылаясь на слова соседей блогерши, сообщает о том, что Рынска спешно собрала вещи в коробки и уехала буквально стазу после инцидента с обклеиванием ее балкона фотографиями погибших в авиакатастрофе тележурналистов.

Напомним, ранее Божена Рынска в соцсетях выразила свою радость по поводу смерти журналистов НТВ в результате крушения самолета над Черным морем 25 декабря.

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