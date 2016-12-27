Божена Рынска сбежала из Москвы

Скандальная светская обозревательница Божена Рынска в спешке покинула Москву, и сейчас о ее местонахождении официально ничего неизвестно.

Телеканал RenTV, ссылаясь на слова соседей блогерши, сообщает о том, что Рынска спешно собрала вещи в коробки и уехала буквально стазу после инцидента с обклеиванием ее балкона фотографиями погибших в авиакатастрофе тележурналистов.

Напомним, ранее Божена Рынска в соцсетях выразила свою радость по поводу смерти журналистов НТВ в результате крушения самолета над Черным морем 25 декабря.