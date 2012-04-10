Травля Божены из интернета перешла в реальность. Народные мстители совершили неправомерные действия, атаковав дом, в котором проживает блогер. Поступок неизвестных попахивает вандализмом. Об инциденте пострадавшая Рынска рассказала в Facebook.

"Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)", – пожаловалась хозяйка квартиры и показала фото окон, облепленных портретами погибших журналистов.

"Сижу, смотрю на эти лица, думаю: стоили ли копейки, которые вы получали за ложь и травлю инакомыслящих той участи, которую вы получили в итоге? Ведь вы могли найти любую другую работу. Вы знали, чем вы занимаетесь. Служба не нос, с ней не рождаются. Вы меня травили, вы пытались сжить меня со свету в 2013 году, – напомнила сотрудникам НТВ Божена. – И вот я живу, у меня елочка, а в вашей жизни елочки не будет уже никогда. Не для вас придет весна".

Facebook.com/bozhena.rynska

Затем Рынска обратилась к людям, атаковавшим ее балкон. "Те, кто испытывает святые, хаха, якобы чувства, оскорбленные все эти, это обычные бандиты. Пролезающие в квартиры. Нарушающие закон в отношении диссидентов повсеместно. И погибшие бы по свистку, не моргнув глазом, без зазрения совести, отправились проникать в чужую квартиру и травить инакомыслящего. Пока они безнаказанны. (Хотя высыпать им на голову кошачий лоток было очень приятно). Но и их борт уже где-то стоит. На каждого такого "травильщика" найдется свой борток. Вы, ребят, на Новый год-то, летите небось куда-то? Ну, счастливого полета! Мягкой посадки!" – от всего сердца пожелала обидчикам Божена.