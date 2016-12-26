Популярного американского рэпера ранили в голову в Нью-Йорке

Рэп-исполнитель Роланд Коллинз, известный под псевдонимом Трой Ейв, подвергся нападению в Нью-Йорке, передает New York Post.

31-летнего музыканта обстреляли в Бруклине во время того, как он находился в своем авто. Местная полиция сообщает, что рэпер, который является другом 50 Cent, был ранен в голову и руку.

Злоумышленник дважды выстрелил в стекло машины, после чего скрылся с места преступления. Ейва доставили в больницу в Бруклейде. Медики говорят, что состояние рэпера стабильно.

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Кроме того, на официальной странице 50 Cent в Instagram было опубликовано фото Троя с Кертисом Джексоном, который навестил друга в больнице. "С Троем все в порядке“, – заверил Джексон.