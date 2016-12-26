Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Популярного американского рэпера ранили в голову в Нью-Йорке

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

На популярного американского рэпера Роланда Коллинза, который является другом 50 Cent, было совершено покушение в США.

Рэп-исполнитель Роланд Коллинз, известный под псевдонимом Трой Ейв, подвергся нападению в Нью-Йорке, передает New York Post.

31-летнего музыканта обстреляли в Бруклине во время того, как он находился в своем авто. Местная полиция сообщает, что рэпер, который является другом 50 Cent, был ранен в голову и руку.

Злоумышленник дважды выстрелил в стекло машины, после чего скрылся с места преступления. Ейва доставили в больницу в Бруклейде. Медики говорят, что состояние рэпера стабильно.

Фото/Scanpix

Кроме того, на официальной странице 50 Cent в Instagram было опубликовано фото Троя с Кертисом Джексоном, который навестил друга в больнице. "С Троем все в порядке“, – заверил Джексон.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАголоваранениерэпер
Эксклюзив!
Смотри!
смерть легендарного певца
СМЕРТЬ МИРОВОГО ПЕВЦА
Умер джордж майкл
Крушение Ту-154
смотри!
Вот это поворот!
смотрите сами!
Большая галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:46
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока
16:40
Звезда «Голоса» заявил о родстве с умершим Джорджем Майклом: все из-за настоящей фамилии певца
16:32
Газманов взялся помочь возродить ансамбль имени Александрова
16:09
На съемках программы «Про любовь» Первого канала медведица набросилась на девушку (видео)
15:45
Ольга Бузова напугала фанатов лицом без макияжа (фото)
15:25
Известная актриса опозорилась из-за Джорджа Майкла
15:00
Смотрите, как фиксики в Таллинне ребятишек развлекали
14:44
Жена Боярского подавала на развод (1)
14:28
Популярного американского рэпера ранили в голову в Нью-Йорке
14:06
Последние снимки Джорджа Майкла повергли Сеть в шок: за пару месяцев до смерти певец был сам на себя не похож (фото)
13:45
На грани развода: названа причина конфликтов в семье Королевой
13:30
Актриса Чулпан Хаматова побрилась наголо (фото)
13:15
Олег Винник расстался с Катей Жужей, которой пытался заменить погибшую в авиакатастрофе над Синаем семью
13:00
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)
12:54
Держитесь от них подальше! Названы пять самых ревнивых знака зодиака
12:32
Звезд пристыдили за спекуляцию на трагедии Ту-154 (2)
12:12
Всем бы такую фигуру в 44 года! София Вергара блеснула формами в купальнике
11:55
Экстрасенс Илона Калдре рассказала, как правильно встретить Новый год
11:30
Невеста отменила свадьбу с Басковым
11:17
Это просто мистика: фанаты Джорджа Майкла указали на загадочное совпадение в дате смерти звезды
Все новости
KrasotkaЦеликом
Что подарить мужчине на Новый год?

Что подарить мужчине на Новый год?

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

Ученые советуют лечиться у врачей-женщин

15:15
36-летняя супермодель Жизель Бундхен беременна в третий раз
14:20
13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом
13:44
Привлекаем любовь красным цветом: три полезные техники
13:00
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Жена Боярского подавала на развод(1)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока
Эдгар Гергель: я готов до конца жизни терпеть хамское обслуживание, волосы в салате и глупых водителей на дорогах...(3)
Последние снимки Джорджа Майкла повергли Сеть в шок: за пару месяцев до смерти певец был сам на себя не похож (фото)
Ольга Бузова напугала фанатов лицом без макияжа (фото)
Топ комментариев
В предсказаниях Нострадамуса обнаружили пророчество о будущем Путина(14)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
Охрана Моники Беллуччи жестоко избила российских журналистов(7)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
Елизавета II слегла с опасной болезнью(6)
CмотриЦеликом
На съемках программы «Про любовь» Первого канала медведица набросилась на девушку (видео)

На съемках программы «Про любовь» Первого канала медведица набросилась на девушку (видео)

Экстрасенс Илона Калдре рассказала, как правильно встретить Новый год

Экстрасенс Илона Калдре рассказала, как правильно встретить Новый год

Роскошные подарки и Луиза Вярк на сносях... Смотри, как эстонские знаменитости Рождество отмечали! (фото)

Роскошные подарки и Луиза Вярк на сносях... Смотри, как эстонские знаменитости Рождество отмечали! (фото) (1)

24. дек
Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео) (1)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабитва экстрасенсовбузовавидеогодгороскопжизньзвездыинтересноинтимлюбовьновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees