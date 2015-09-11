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Божена Рынска обрадовалась гибели журналистов в авиакатастрофе Ту-1541

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Светская обозревательница, журналистка Божена Рынска поглумилась над жертвами крушения самолета Ту-154 Минобороны России, передает РИА Новости

"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", — написала Рынска на своей странице в Фейсбуке.

Самолет Минобороны России, летевший в Сирию, потерпел крушение в воскресенье утром. На борту воздушного судна находилось трое журналистов НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

На НТВ не стали комментировать скандальное заявление Рынски.

"Мы диагнозы не комментируем. Это к другим специалистам", — сказали на телеканале.

Ранее между Боженой Рынской и журналистами телеканала произошел конфликт. Инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошел у дома светской обозревательницы: журналисты попытались взять у нее интервью, Рынска отказалась, начала драку и разбила видеоаппаратуру стоимостью более 550 тысяч рублей. В 2014 году суд приговорил женщину к году исправительных работ за избиение корреспондента и порчу имущества.

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