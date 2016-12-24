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Знаменитая актриса Раиса Мухаметшина упала в шахту лифта1

Limon.ee
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Заслуженная артистка России Раиса Мухаметшина, известная своими работами в кино в качестве актрисы озвучания, накануне была экстренно госпитализирована в Москве с тяжелыми травмами, которые она получила, упав в шахту лифта, передает СтарХит.

Трагедия с пожилой актрисой случилась в канун ее дня рождения, 25 декабря Раисе Минигатовне исполнится семьдесят лет. ЧП произошло в Институте театрального искусства на Ботанической улице, где Мухаметшина проводила занятия со студентами по актерскому мастерству. Во время лекции к преподавателю подошли охранники вуза и попросили Раису Минигатовну переставить автомобиль. Та слишком близко припарковала его к зданию, коммунальщики очищали крышу от снега и могли запросто повредить средство передвижения звезды.

По словам очевидцев, женщина была напугана этим сообщением и быстро выскочила из аудитории. Раиса Мухаметшина, вероятно, перепутав выходы из здания, в темноте шагнула прямо в открытую шахту лифта. Такой ее по каким-то причинам оставили лифтеры, при этом выключив свет в помещении.

Как сообщается, Раиса Мухаметшина упала с первого этажа в подвал. Несмотря на полученные травмы, пожилая женщина сумела найти в себе силы, чтобы позвать людей на помощь. Говорят, что изначально ее крики были приняты за репетицию театральной сцены, но позже все поняли, что произошло. Экстренно были вызваны спасательная служба и скорая помощь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лифтеров, которые не позаботились о том, чтобы обеспечить безопасность людей, работающих в здании, где велись ремонтные работы.

«Раиса Мухаметшина была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленными ранами затылочной области», - сообщает издание Life.ru.

Раиса Мухаметшина хорошо известна поколению советских радиослушателей и кинолюбителей. В свое время она в паре с Владимиром Винокуром вела передачу на радио - «Ты, я и песня». Работала в программе «Доброе утро», принимала участие в передачах «Кривое зеркало» и «Аншлаг». Так же Раиса Мухаметшина известна как пародийная актриса и актриса озвучания. Ее голосом говорят Мартышка в мультике «38 попугаев», Гаечка в сериале «Чип и Дейл спешат на помощь» и другие популярные персонажи. 

Так же Раиса Мухаметшина известна как блестящая пародистка. Объектами ее пародий становились Клавдия Шульженко, Тамара Синявская, Эдита Пьеха, Алла Пугачева.

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