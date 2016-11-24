22 декабря как гром среди ясного неба прогремела новость о смерти молодого эстонца в Таиланде. Местная полиция рассматривает основную версию смерти гражданина Эстонии – передозировка кокаином.

МИД Эстонии подтвердило, что скончавшейся мужчина родился в 1996 году, его зовут Грегор Пылдвере, он брат певицы Лауры Пылдвере. На одном из порталов в интернете появилась даже фотография отсканированной id-карты мужчины.

По словам МИДа Эстонии, они сейчас ведут активный диалог с близкими погибшего и предлагают всяческую консульскую помощью.