В первый день фестиваля Õllesummer, 3 июля, к вечеру распогодилось. На Таллиннском Певческом поле стало еще жарче, когда на сцену вышел Scooter. Жители столичного района Ласнамяэ, говорят, что отчетливо слышали слова песен из открытых окон.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Фаяя»! Легендарные Scooter задали жару на Õllesummer
Изюминкой первого дня фестиваля Õllesummer стало выступление культовой группы Scooter и ее солиста Эйч Пи Бакстера. Чтобы попасть на концерт немецких музыкантов, зрители съехались не только из соседних городов, но и из Финляндии.