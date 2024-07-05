«Не могут не улыбаться»: как изменились отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Будущий король Великобритании стал «постоянным источником силы» для возлюбленной во время ее борьбы с онкологией.

В течение многих лет фотограф Самир Хусейн фотографировал сына короля Карла III и принцессу Кейт во время их официальных выходов. Одно из его любимых фото было сделано во время тура супругов по Индии в 2016 году. Тогда мама троих детей пыталась стрелять из лука, однако именно этот момент Хусейн не успел поймать.

«Кейт смеялась, а потом рядом с ней появился Уильям, и они вдвоем стали смеяться. Всегда есть короткие моменты, когда вы можете увидеть, как они любят друг друга», - вспоминает фотограф.

Так было и 15 июня 2024 года на параде Trooping the Colour, первом публичном появлении принцессы Уэльской после обнаружения у нее рака в марте. Тогда пара в сопровождении своих детей, десятилетнего принца Джорджа, девятилетней принцессы Шарлотты и шестилетнего принца Луи, стояла бок о бок на балконе Букингемского дворца.

«Уильям и Кейт кажутся совсем другой парой! Раньше они были более сдержанными. Но теперь они не могут не смотреть друг на друга и не улыбаться», - считает эксперт.