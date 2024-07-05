ВИДЕО Самый жуткий момент Õllesummer: смотрите, как репортер спрыгнула с высоты шестнадцатиэтажки

Для начала каждый участник проходит обязательный инструктаж, где опытные инструкторы объясняют правила и особенности прыжка. Репортеру Limon.ee Елизавете Лынник рассказали, как проще всего спрыгнуть и посоветовали, если станет страшно - просто закрыть глаза.

По словам организаторов этой безбашенной забавы, кран и все оборудование проходят регулярные проверки, что исключает возможность несчастных случаев. Перед подъемом на высоту, каждому прыгуну надевают страховочную систему, которая надежно фиксируется на крановой установке.

Вид с такой высоты открывает потрясающую панораму Таллинна и прилегающих окрестностей. Оглядевшись вокруг, можно увидеть море, Таллиннский порт и променад. Однако, красоты природы быстро забываются, когда наступает момент прыжка.

Наш репортер, стоя на краю корзинки, призналась, что это был настоящий вызов.

«Сначала охватил страх, но затем наступил момент, когда я просто должна была сделать шаг в пустоту», - делится эмоциями Елизавета.

Падение длилось всего несколько секунд, но за это время перед глазами пронеслась целая жизнь. Адреналин полностью захватил тело. «Сначала казалось, что я не смогу шагнуть и уже наверху попрошу опустить корзину обратно на землю, - вспоминает бесстрашная Елизавета. - Но потом я поняла, что быстрее будет добраться обратно именно спрыгнув из этой корзины».