Этим летом на фестивале Õllesummer в Таллинне участникам и гостям предложили захватывающую возможность - прыжок с высоты примерно шестнадцатиэтажного дома. Наш репортер не смогла пройти мимо такого вызова и решилась на этот экстремальный шаг. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Самый жуткий момент Õllesummer: смотрите, как репортер спрыгнула с высоты шестнадцатиэтажки
Для начала каждый участник проходит обязательный инструктаж, где опытные инструкторы объясняют правила и особенности прыжка. Репортеру Limon.ee Елизавете Лынник рассказали, как проще всего спрыгнуть и посоветовали, если станет страшно - просто закрыть глаза.
По словам организаторов этой безбашенной забавы, кран и все оборудование проходят регулярные проверки, что исключает возможность несчастных случаев. Перед подъемом на высоту, каждому прыгуну надевают страховочную систему, которая надежно фиксируется на крановой установке.
Вид с такой высоты открывает потрясающую панораму Таллинна и прилегающих окрестностей. Оглядевшись вокруг, можно увидеть море, Таллиннский порт и променад. Однако, красоты природы быстро забываются, когда наступает момент прыжка.
Наш репортер, стоя на краю корзинки, призналась, что это был настоящий вызов.
«Сначала охватил страх, но затем наступил момент, когда я просто должна была сделать шаг в пустоту», - делится эмоциями Елизавета.
Падение длилось всего несколько секунд, но за это время перед глазами пронеслась целая жизнь. Адреналин полностью захватил тело. «Сначала казалось, что я не смогу шагнуть и уже наверху попрошу опустить корзину обратно на землю, - вспоминает бесстрашная Елизавета. - Но потом я поняла, что быстрее будет добраться обратно именно спрыгнув из этой корзины».
Репортер попросила работника посчитать до трех, и на «три» должна была прыгнуть. Один, два... «На счет "три" работник великодушно подтолкнул меня, и я полетела вниз», - рассказывает Елизавета.
Первые секунды - непонятные ощущения, но затем приходит чувство легкости и неповторимые эмоции. Трос раскачивается из стороны в сторону, и в конечном итоге смелого прыгуна встречают работники аттракциона.
Приземлившись, репортер была переполнена эмоциями. Страх сменился восторгом и радостью. Это чувство невозможно сравнить ни с чем другим. Вокруг были слышны слова поддержки, похвала и аплодисменты гостей фестиваля.
После прыжка к нашему репортеру подошел мужчина, пожал Елизавете руку и признался, что сам бы на такое не решился.
Стоимость прыжка на Певческом поле немалая - 70 евро, но многих смельчаков это не останавливает. Ведь за эти деньги можно получить незабываемый опыт и порцию адреналина, которая останется в памяти на всю жизнь.
Елизавета призналась, что готова повторить прыжок снова. Это развлечение не только для любителей острых ощущений, но и для тех, кто хочет испытать себя и, возможно, побороть страх высоты.