Сб, 6.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Жена тяжелобольного Уиллиса показала редкие фото их дочерей

Limon.ee
Copy
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг. Фото: Charles Sykes

Звездные супруги воспитывают двух общих детей. Эмма Хемминг и Брюс Уиллис живут в браке уже более пятнадцати лет - с 2009 года.

Супруга легендарного актера Брюса Уиллиса (который сейчас страдает от тяжелой болезни - лобно-височной деменции), модель Эмма Хеминг, поделилась с подписчиками в Instagram редкими фотографиями их совместных детей - 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин.

Семья 69-летнего голливудского актера объединилась во время празднования Дня независимости США 4 июля 2024 года.

Эмма опубликовала целую серию снимков и показала, как их девочкам удалось насладиться летними каникулами (даже несмотря на тяжелые испытания из-за болезни супруга). 

Хеминг и дети в лихих ковбойских шляпах позировали на фоне ограждения фермы на живописном фоне заката за соснами и горами.

«С 4 июля! И если у вас нет ковбойских сапог, просто обувайте снежные сапоги, это хорошо», - написала она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх