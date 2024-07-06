Звездные супруги воспитывают двух общих детей. Эмма Хемминг и Брюс Уиллис живут в браке уже более пятнадцати лет - с 2009 года.
Жена тяжелобольного Уиллиса показала редкие фото их дочерей
Супруга легендарного актера Брюса Уиллиса (который сейчас страдает от тяжелой болезни - лобно-височной деменции), модель Эмма Хеминг, поделилась с подписчиками в Instagram редкими фотографиями их совместных детей - 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин.
Семья 69-летнего голливудского актера объединилась во время празднования Дня независимости США 4 июля 2024 года.
Эмма опубликовала целую серию снимков и показала, как их девочкам удалось насладиться летними каникулами (даже несмотря на тяжелые испытания из-за болезни супруга).
Хеминг и дети в лихих ковбойских шляпах позировали на фоне ограждения фермы на живописном фоне заката за соснами и горами.
«С 4 июля! И если у вас нет ковбойских сапог, просто обувайте снежные сапоги, это хорошо», - написала она.