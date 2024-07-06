Меган Маркл «чувствует себя обиженной»: в чем причина

Меган Маркл тяжело переживает ссору между герцогами Сассекскими и королевской семьей Великобритании.

Спустя четыре года после того, как принц Гарри и его жена покинули монаршую жизнь, Маркл все еще «искренне чувствует боль» из-за вражды.

«Гарри более готов двигаться дальше, скажем так», - сообщил источник, добавив, что американская актриса все еще хотела бы обсудить эти вопросы с Виндзорами.

Меган «искренне чувствует себя обиженной» и хотела бы наладить отношения с родственниками мужа, однако другая сторона пока не готова к этому, по словам источников издания.

В целом надежды на примирение пока кажутся нереалистичными, поскольку Кейт Миддлтон и король Карл III продолжают лечиться от рака, сосредоточившись на своем выздоровлении.

По словам бывшего королевского дворецкого Гранта Гаррольда, который работал на британского монарха, «слишком много вреда» было нанесено, чтобы все могло вернуться к тому, как было раньше.

«Я сомневаюсь, что они когда-нибудь восстановят отношения, которые были изначально. Это были совсем другие отношения, построенные на доверии. Это займет время», - считает Гаррольд.

По словам экс-дворецкого, единственный способ вернуть Сассекских в королевскую семью - это если Гарри принесет публичные извинения за всю боль, причиненную его мемуарами «Запасной» и другими медийными продуктами, в которых супруги раскрывали секреты жизни в Букингемском дворце.

Вскоре после переезда в Монтесито, штат Калифорния, дуэт подписался на серию проектов, каждый из которых раскрывал скандальные подробности, в частности, драку Гарри и Уильяма, вероятный расизм в стенах дворца и тому подобное.