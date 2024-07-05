Звезда золотого века глэм-рока лидер Slade Дэйв Хилл заболел тяжелой респираторной инфекцией и вчера был госпитализирован. Артист не сможет выступить на Õllesummer в субботу, 6 июня, сообщает менеджер Дэйва.
Попал в больницу ⟩ Один из участников Õllesummer не сможет выйти на сцену
Slade прославились в начале 1970-х годов в Англии как одна из ведущих групп и законодателей моды в движении глэм-рока. Экстравагантные сценические шоу и наряды группы стали вдохновением для многих новичков в рок-музыке того времени.
6 июля на фестивале Õllesummer выступают Smokie, Anne Veski, 2 Õuick Start, Trad.Attack!, Smilers, Rita Ray и многие другие артисты.